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白鴨「腳腫麵龜」流血哀叫！小弟弟問尷尬話全場安靜　爸暖心解答

▲白鴨「腳腫麵龜」流血哀叫！弟弟問：為什麼要救牠　爸爸暖心解答（圖／新北市動保處提供。）

▲崩山溪畔有隻白鴨腳掌腫脹，牠痛到哀哀叫。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日接獲通報，石碇老街附近崩山溪畔有1隻白鴨疑似腳掌受傷，腫脹流血如麵龜，牠靠近遊客人群搖尾哀哀叫，宛如在求救一般。動保員抵達現場先以簡易包紮，再送到毛寶貝醫療中心救治。在救援過程中，一位男孩問父親為何要救鴨子，男孩的父親暖心回覆，完美示範最美的「生命教育」。

在救援鴨子的過程中，吸引許多民眾圍觀。當時動保員聽到，附近有一名小男孩好奇問身邊的爸爸，「鴨子不是我們餐桌上常吃食物嗎？為何還需要救牠？」，現場一片寂靜尷尬後，男孩的爸爸則慈眉善目的回應，「不～孩子，鴨子的命也是命啊！」；簡單幾句話，給自家小孩完美的傳遞生命意義，是動保教育的最佳典範。

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▲白鴨「腳腫麵龜」流血哀叫！弟弟問：為什麼要救牠　爸爸暖心解答（圖／新北市動保處提供。）

▲鴨子包紮後情緒變穩定，待在鐵籠裡養傷。

動保員程沛宏表示，這隻白鴨得以及時救援，多虧了熱心民眾的通報。如果再多延宕幾日，白鴨可能不僅需要截肢，還可能引發敗血症導致器官衰竭。在收容治療期間，白鴨展現出強烈的求生意念，不僅情緒穩定，正常進食，身體狀況逐漸好轉，甚至幾乎要報廢的左肢也逐漸消腫痊癒。

獸醫師陳羿方表示，送抵時，白鴨左肢腫脹，黑色結痂部位不停滲血，表皮有局部潰爛跡象。經過細心照料清創傷口，加上一連串的治療，鴨腳的病況超乎預期地好轉，成功從鬼門關前走一回。

▲白鴨「腳腫麵龜」流血哀叫！弟弟問：為什麼要救牠　爸爸暖心解答（圖／新北市動保處提供。）

▲鴨子康復許多，會在水池裡玩耍，動物的生命也是生命。

新北市動保處呼籲，若民眾發現住居或戶外有動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話報案。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民朋友共同為保護動物，建構新北市成為友善動物之城市。

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關鍵字： 白鴨救援動保生命教育新北市動保處食物生命平等

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