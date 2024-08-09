找到神秘力量了！黑貓「神手一摸」害奧運選手摔落　10秒畫面瘋傳

記者林韋辰／綜合報導

在本屆巴黎奧運的單槓決賽中，不尋常的情況引起網友熱議。有8名進入決賽的頂尖選手中，竟有6人在比賽中失誤掉桿，讓人不禁懷疑是否有「神秘力量」在作祟。最近一段流傳在網路上的影片，似乎揭開了「幕後真相」，原來有隻黑貓坐在電視機前，輕鬆用手一撥，畫面中的選手就摔下來了。

▲黑貓的神奇手手一撥，選手馬上掉下來。（圖／翻攝自X／cutekidsnews）



這段影片在《threads》上瘋傳，從影片中可見，黑貓認真盯著奧運轉播，正好上場的是加拿大22歲選手Felix Dolci。只見黑貓眼神緊盯，跟著對方身影轉來轉去，接著牠突然「伸出爪子」，刮了螢幕一下，這下巧合的事情發生了，Dolci也同步脫把，從空中摔了下來，現場立刻揚起大片防滑粉塵。

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▲影響運動員的神秘力量。（圖／翻攝自X／cutekidsnews）



一旁錄影的飼主也大聲笑出來，覺得一切實在太剛好。這段短短10秒鐘的影片吸引5萬次觀看數，許多網友看完紛紛笑說，「有人跟我一樣重播至少3次嗎XD」、「希望他永遠不會知道是被貓咪黑掉」、「哪一個國家的選手？如果是中國隊要給貓罐罐」、「教牠用中國隊XD」、「有沒有這麼準啦」、「幕後黑貓」。