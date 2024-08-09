為過世愛犬游泳！荷蘭女將奧運奪金牌　秀出「狗掌刺青」：獻給你

記者林韋辰／綜合報導

荷蘭女將范魯文達爾（Van Rouwendaal）在巴黎奧運女子10公里公開水域游泳比賽中，以2小時03分34秒2的成績奪得金牌，這是她繼2016年里約奧運後的第二度奪金，並且是該項目中連續第三枚奧運獎牌。澳洲選手約翰森以僅落後5.5秒的成績獲得銀牌，義大利選手塔德奇獲得銅牌。范魯文達爾表示，這次的勝利是為了紀念5月去世的寵物狗里奧。

▲范魯文達爾為了愛犬奮力一游，將金牌獻給天上的愛犬。（圖／翻攝自IG／svrouwendaal）



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范魯文達爾再次獲得金牌非常感動，也激動向鏡頭秀出右手腕的刺青，這正是過世的博美犬里歐（Rio）的「狗腳印」。范魯文達爾在IG上發文透露，再一次奪牌，這項榮耀獻給在天上的愛犬，顯示她對里歐滿滿的愛。對於范魯文達爾來說，這次的比賽不僅僅是為了金牌，更是紀念寶貝孩子里奧。

范魯文達爾5月曾在IG上透露愛犬的狀況，表示為了里歐買了一間房子，也為牠做了一切努力，希望能與里歐一起生活久久。可惜里歐在途中出現一些併發症，需要進行手術，手術有風險，雖然看似順利，但之後里歐發燒了，這讓自己非常擔心。

▲里歐今年5月去當小天使。（圖／翻攝自IG／svrouwendaal）



某天早上，范魯文達爾以為里歐狀況好轉，沒想到在當天下午4時15分，里歐去醫院的路上就去世了。儘管醫生試圖急救，但無濟於事，這突如其來的離開消息讓范魯文達爾陷入痛苦。

▲范魯文達爾表示，里歐就是她的一切，永遠愛牠。（圖／翻攝自IG／svrouwendaal）



范魯文達爾表示，雖然她在游泳比賽中拿過許多獎牌，但里歐給她的感覺，「比她拿過的任何獎牌都好，比她經歷過的任何游泳時刻都好」。她說，里歐是生命中最重要的事情。范魯文達爾對於里歐的離世感到非常難過，也希望牠能好好休息，並向毛孩保證，自己永遠不會忘記牠，「媽媽愛你。」