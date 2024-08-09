賀郭婞淳奪銅牌！視網膜嗨舉「16公斤柚子」致敬　肥嫩肉肚快掉出

▲柴犬「柚子」：快放我下來啦！（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）



記者林韋辰／綜合報導

台灣舉重女神「郭婞淳」再度在奧運舞台上為國爭光，昨晚（8日）在女子59公斤級成功拿下一面銅牌，她出色表現，贏得全台灣人民的熱烈掌聲。YouTuber「視網膜」陳子見也興奮在粉專慶祝這榮耀的一刻，也興奮舉起愛犬「柚子」，直呼「我也試著舉出16公斤了」。

視網膜全程緊盯比賽，看到每一位選手都非常厲害，最後也感謝郭婞淳再次為台灣進帳一面銅牌。從照片中可見，視網膜站在有郭婞淳畫面的電視機旁邊，只見他雙手高高舉起柚子，柚子則是一臉無奈，厚實的小肉肚也隨時快掉下來。

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視網膜也開玩笑表示，自己是「一舉成功」，由於柚子體重不斷上升，因此自己挑戰16公斤也算是「破個人紀錄」。他對郭婞淳表現出讚揚與支持，也間接讓更多人體會到舉重選手的不容易。其中也特別注意到烏克蘭選手，表示完全體現運動家精神，因此特別想為她加油。

▲這陣子奧運期間，柚子默默陪著爸爸觀看比賽。



舉重女神郭婞淳生涯四度登上奧運舞台，她也成為台灣史上首位連續三屆奧運都有獎牌進帳的選手，分別是2016年里約奧運摘下銅牌，東京奧運奪金牌，如今在巴黎奧運獲得銅牌。

粉絲朋友看到視網膜與柴犬柚子可愛的互動，紛紛在底下留言表示，「柚子：把拔又在發瘋」、「柚子好無奈的眼神XD」、「柚子：我當時就是特別害怕」、「你手肘彎了，試舉失敗」、「這個肚子很肥美厚實」、「柚子：快點把我放下來」。