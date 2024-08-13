「95kg怪獸」闖廁所喝水！遭裸體爸碎碎唸厭世回眸：又不是沒看過

▲爸爸洗澡洗到一半，突然被毛孩硬闖進來喝水。（圖／粉專「毛手毛腳」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

宜蘭有隻95公斤重的高加索犬「菜頭」超可愛，超做自己的模樣笑翻許多人。這天爸爸剛下班在洗澡，結果菜頭「碰碰碰」狂敲門，急著闖進去浴室喝水。這下爸爸全身光溜溜一臉無奈，看著毛孩大口狂飲，忍不住碎唸幾句，結果菜頭用「極度厭世」的眼神回眸，宛如在說「又不是沒看過」。

從照片中可見，洗手台旁邊的白色小水桶，是菜頭專門喝水的地方。只見爸爸被迫中斷洗澡，光溜溜站在一旁等牠。搞笑的是，菜頭聽到爸爸一直在抱怨，豪不在意，反而用不耐煩的表情回頭，一邊盯著對方，一邊硬要喝完。

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▲菜頭：又不是沒看過！有啥好害羞......



菜頭的媽媽受訪時笑說，菜頭每天都剛好在這個時間點想喝水，害阿爸只能停止洗澡，「而且牠喝水就像是洗衣服一樣，啦啦啦的超大聲！」；同時也提到，菜頭在家裡非常愛喝水，甚至會偷喝其他貓，導致貓星人常常缺水，因此才特別在廁所放了一大桶給牠。

▲菜頭是95公斤的喝水怪獸。



媽媽將有趣的照片分享到毛孩的粉專「毛手毛腳」，吸引許多粉絲朋友按讚留言，網友看完紛紛笑說，「阿菜：害羞什麼，本菜又不是沒看過 」、「菜頭：我喝我的水，你洗你的澡，不違和啊」、「菜頭：所以愛會消失對嗎」、「都ㄧ樣，不要害羞」、「菜頭:大驚小怪」、「要拿肉肉來哄了」。

▲菜頭今天當海參，躺在地上休息。