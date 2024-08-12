夜晚遇巷子「躺一隻流浪貓」　暖心路人走近看傻眼：欺騙我感情！

▲一場美麗的誤會。（圖／網友老布提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

遇到「葉貓」了！網友老布在台北大安區青田街上的一次經歷讓人啼笑皆非，當時晚上10點多，他正下班要去開車，結果發現路中間躺著一隻「橘色流浪貓」。他當下超級擔心，深怕這隻貓貓會被車撞到，於是主動上前驅趕，沒想到走近一看，發現它只是一片枯葉，直呼自己完全被騙到了。

從照片中可見，路中間躺著一隻橘色流浪貓，只見牠擁有耳朵、頭部、趴著的身體，還有一條長長尾巴，看起來就是一隻貓在遠眺。當老布靠近一瞧，才驚見它只是葉子，根本不是喵星人。老布自嘲笑說，「當你以為有隻貓在路中間，怕牠被車撞到，結果只是浪費感情。」

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▲結果只是一片葉子。



老布指出，當時的角度與光影，讓這片樹葉看起來像極一隻貓，在看清楚真相後，不禁笑說自己的眼鏡是否該換了。如果真遇到流浪動物躺路中，老布表示，自己會請貓大爺移駕到一旁，以確保動物的安全。

老布將有趣的照片分享到臉書社團「路上觀察學院」，網友看完紛紛留言，「看起來是狸貓的惡作劇？！」、「遠看真的很像」、「幻術！貓變成了葉子」、「樹葉：我這一生值了」、「養這隻不花錢」、「貓咪使用了替身」、「夜貓XD葉貓」、「草屬性」。