聽到頭疼？哈士奇聽姐姐彈琴「倒地摀耳」　痛苦表情超爆笑：救命

▲Pocky：救命啊～頭好痛！（圖／粉專「哈士奇俱樂部-Pocky的跑跳人生」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

耳朵很誠實？新北市淡水區有一隻4歲哈士奇Pocky超可愛，貼心的牠常常陪11歲小姐姐練琴。這天姐姐認真彈鋼琴，結果Pocky不知道怎麼回事，竟然倒在地上，做出「摀住耳朵」的動作，表情還十分猙獰痛苦。媽媽看到笑出來，直呼「不好聽嗎？」。

Pocky媽媽表示，Pocky似乎對音樂有著特殊感受，非常喜歡聽。不管姐姐彈鋼琴、拉小提琴，Pocky就會默默陪在身邊，「感覺是一隻懂音樂的狗狗，而且牠還會監督姐姐是否有認真彈琴」。媽媽也觀察到，如果琴聲悅耳，Pocky會安靜地睡著，如果有奇怪的動作，代表姐姐的琴聲沒有彈好，宛如在抗議。

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▲Pocky喜歡陪姐姐練琴。



有趣的是，有一次姐姐練琴時，Pocky在後方留下了一坨大便。媽媽笑說，這可能是Pocky對姊姊的琴聲有所不滿意的抗議方式，因此送了姊姊這樣一個「禮物」。除此之外，Pocky有時候聽到喜歡的歌，還會興奮的張開大嘴「熬嗚熬嗚」，跟著一起唱歌。

▲Pocky還會監督姐姐。



姐姐與Pocky的感情非常好，Pocky是這個家庭養的第2隻哈士奇。媽媽表示，第1隻哈士奇在陪伴家庭15年後離開，因緣際會下，又去領養第2隻哈士奇，Pocky則成為姐姐最愛的好朋友。「每次姐姐一回到家，Pocky就會撲向姐姐撒嬌呢！姐姐也是很愛抱著Pocky互相依偎。」

▲不好聽，就在後面便便抗議。



媽媽將孩子與Pocky呆萌的互動分享到粉專「哈士奇俱樂部-Pocky的跑跳人生」，網友看完紛紛留言笑說，「聽得頭好痛嗎」、「這也...太誠實了」、「可能因為是絕對音感XD」、「說好的安靜呢哈哈哈」、「這個寵物表示我主人彈鋼琴～不好聽，非常的頭痛，哈哈哈哈哈」、「二哈就是有個性」。

▲Pocky跟姐姐感情要好，牠是家裡第2隻哈士奇。



▲一起開心唱歌。