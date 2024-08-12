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高雄動保處舉辦「狗狗運動會」　　12隻毛孩拼命游泳...冠軍是牠！

▲狗狗游泳比賽。（圖／翻攝自Facebook／高雄市動物保護處粉絲團）

▲高雄動保處舉辦狗狗游泳比賽，這組是輕量級選手（10公斤以下）。（圖／翻攝自Facebook／高雄市動物保護處粉絲團）

記者林韋辰／綜合報導

高雄市動物保護處為打造友善動物城市，籌劃近一年，終於於2024年推出「好伴毛孩嗷運會」系列活動，這項活動將高雄市寵物友善空間及六個寵物公園轉變成各類型的毛孩運動比賽場地，並從8月開始至十二月底，舉辦一系列的寵物運動賽事。「泳汪直前游泳賽」打頭陣先開始，現場共有12隻狗狗聚集來比賽游泳，也藉此推廣飼主與寵物一起運動，促進健康與增進感情。

▲狗狗游泳比賽。（圖／翻攝自Facebook／高雄市動物保護處粉絲團）

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▲第二場賽程是中量級（10公斤至20公斤）泳賽，親友在一旁加油打氣。

首場比賽是在週末舉行的「泳汪直前游泳賽」，這場比賽以10公斤以下的輕量級選手開始，吸引12隻狗狗來參賽，有法鬥、米格魯、貴賓狗、米克斯、臘腸狗、邊境牧羊犬等等，毛小孩卯足全力在游泳，有的則是邊游邊玩。最後冠亞軍互相廝殺，僅差距1.5秒分出勝負。冠軍得主是法鬥犬Bunny（邦尼），牠以10.17秒的成績贏得比賽，米格魯犬Miko以11.67秒獲得亞軍，而紅貴賓犬Uni則以12.37秒的成績獲得季軍。

▲狗狗游泳比賽。（圖／翻攝自Facebook／高雄市動物保護處粉絲團）

▲來自英國的米格魯亞軍選手在抵達終點線前，企圖咬住法國籍冠軍的浮水衣，影響牠的游速。

動保處表示，「泳汪直前游泳賽」的參賽狗狗中，有些是第一次游泳，但游得非常好。另外，也有兩隻狗狗幾乎同時抵達終點，讓現場觀眾驚呼連連。除了游泳比賽，動保處還邀請專家講解狗狗救生衣的穿戴方法和下水前的暖身活動等知識。

▲狗狗游泳比賽。（圖／翻攝自Facebook／高雄市動物保護處粉絲團）

▲超級歡樂的游泳比賽。

農業局長張清榮表示，透過這些不同的運動項目，動保處希望能推廣讓動物和人透過適度的運動達到健康，並建立更緊密的情感連結。同時，也希望能活化城市中的寵物友善空間和寵物公園，進一步實現友善動物城市的目標。

動保處也在粉專預告，接下來第二場運動賽事，將會舉辦「喵喵鐵奴三項競賽」，邀請貓奴市民朋友來參加。之後各場賽事也將陸續開跑，讓許多大小朋友非常期待。

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關鍵字： 寵物運動高雄動物保護友善

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