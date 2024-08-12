青蛙搭輕軌「後腿遭夾」不能動　乘客合作救出...網：變王子報恩

▲青蛙來不及上車，被車門夾住。（圖／網友詹小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

差點變夾蛙蛙機！網友詹小姐10日晚間下班回家，在淡水輕軌紅樹林站等車時，發現一隻「青蛙」竟然被自動門夾住，後腿無法掙脫。詹小姐說，她一度以為自己看錯，但看到那隻青蛙可憐的表情和輕微晃動的前腳，確定不是幻覺後，與另外2名乘客合作救出，網友看完也直呼「青蛙會變成王子來報恩的」。

從照片中可見，青蛙疑似來不及跳上車，正好被車門夾住下半身。只見牠卡在半空中，兩手向前掙扎，眼神十分無奈。詹小姐指出，青蛙完全無法動彈，「牠只能眨眼，前腳稍微晃動。」；詹小姐看到受困的小動物，沒有選擇忽視，反而決定伸出援手。她與2名乘客分工合作，一人開門、一人撥開被黏住的腳，詹小姐則是雙手捧著小青蛙，避免跌落。

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由於輕軌門不能隨意拉開，只有在到站時才能按鈕開門，這也讓詹小姐非常慶幸，下一站開門的側邊正是青蛙被夾住的一側。當車門一開，青蛙終於脫困，但腿似乎有受傷，最後勉強地跳走了。詹小姐表示，當時救援時手都在抖，因為不能忍心看著生命在眼前消失，因此堅持要幫助牠。

▲青蛙有點像外來種斑腿樹蛙，或是臺灣原生種「布氏樹蛙」。

至於青蛙的品種，有專家表示，有點像外來種斑腿樹蛙，或是台灣原生種「布氏樹蛙」，由於背部不清楚，因此無法從照片直接判定。詹小姐表示她也不確定是那一種，不過這次的經驗讓她深感，無論生命的大小，都值得我們尊重和保護。

這張青蛙被夾住的照片分享到臉書社團，瞬間吸引近8千名網友來按讚，大家看完紛紛留言，「牠會變成王子來報答您」、「感謝你的好心拯救蛙蛙」、「真實版旅行青蛙」、「謝謝你幫助蛙蛙脫困」、「為什麼覺得這張是可愛」、「蛙：下次聽到嗶聲不能上車」；不過也有人持不同看法，認為這是外來種的青蛙不用救。