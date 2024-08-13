「畜魂碑」擁百年歷史感念動物付出　法會準備豐盛供品誦經祈福

▲現場有飼主帶著毛小孩來參加，共同為動物祈福。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處與佛光山金光明寺於13日攜手舉辦「中元動物聯合法會為眾生消災祈福」活動，為往生動物超渡靈魂，並為在世所有人、動物們都能平安祥和。活動也邀請眾多相關公會、動物保護團體、寵物及獸醫師等共同參與，以傳達新北市尊重生命、愛護動物的理念。同時動保處大門口還有一塊擁有百年歷史的「畜魂碑」，從日治時期就存在，感念動物為人類的犧牲與付出。

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▲中元節大普渡拜拜祈求動物、人與寵物都平安健康。



新北市動保處表示，中元祭拜是台灣傳統重要節日，為了對往生動物追思，及所有在世、陪伴人類的動物祈福，特別舉辦聯合法會，並由法師親自主持灑淨儀式，法會現場主桌擺設蘭花及總牌位，總牌位立有消災眾動物及超薦往生眾動物，伴隨大悲咒的唸誦，為所有生靈祈求平安。

▲有果法師團隊主持淨灑儀式，為眾生祈福消災。



▲可愛的臘腸也來拜拜。

根據動保處統計，自108年成立24小時動物救援中心至今，平均每年接獲犬貓救援4649件，各類野生動物含野鳥、蛇、哺乳類等救援6000件，經濟動物雞鴨類救援800件，總計每年平均救援動物案高達1萬多件。

動保處大門之「畜魂碑」於昭和八年（民國22年）十二月立碑，為供安息動物魂魄，並延續傳統供奉至今。動保處表示，「畜魂碑」義為追念動物犧牲、希望牠們安息，並同時安定人心。

▲動保處也特別舉辦「畜魂碑」儀式，期盼動物安息祥和。



為設立這個「畜魂碑」，是源自於日本治理台灣時，在屠宰場周圍設立畜魂碑的習俗。農業局代理局長諶錫輝表示，「畜魂碑」除了是見證時代變遷的歷史文物，亦是大眾將感念牲畜供肉予人食而立碑安魂的無形感念，化成有形敬意的行為展現。中元節感恩祭拜，希望那些為人類犧牲生命之動物靈魂，能早日安息。