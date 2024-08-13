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「全台最衰蛇」幫忙除害！紅斑蛇「捲緊入侵鳥」拖到一旁享受大餐

記者林韋辰／採訪報導

捕魚達人黃小四日前到南投縣國姓鄉，巧遇無毒的「紅斑蛇」。黃小四看到紅斑蛇正在捕食，獵捕的對象還是俗稱「長尾四喜」的外來入侵種白腰鵲鴝。紅斑蛇因紅黑相間的條紋與毒蛇雨傘節相似，因此常常被誤認毒蛇遭打死，如今牠開心享用大餐的模樣曝光，讓許多人覺得超可愛，也謝謝牠幫忙移除外來種。

釣魚達人黃小四表示，當時路過山區，聽到「刷刷刷」的聲音，探照燈一照，驚見台灣四大衰蛇之一的「紅斑蛇」正準備吞食遭纏死的鳥兒。「我就看到紅斑蛇在吃台灣很氾濫的外來種長尾四喜，就馬上用大放鏡頭遠距離拍攝記錄起來。」

▲▼「全台最衰蛇」為民除害！紅斑蛇「捲緊入侵鳥」拖到一旁享受大餐（圖／黃小四提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲紅斑蛇獵捕外來種鳥兒。（圖／黃小四提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

長尾四喜在台灣的數量過於龐大，被認為是外來入侵種。因此紅斑蛇捕食的行為，被視為是在為本土鳥類進行另類的「除害」。釣魚達人黃小四也強調，台灣有很多無毒且溫馴可愛的蛇，希望大家能改變對蛇的態度和觀念，不要一看到蛇就殺死牠們。

紅斑蛇的學名是Lycodon rufozonatus，屬於爬蟲綱、有鱗目、黃頷蛇科、白環蛇屬，又稱作火赤煉（鏈）、赤鏈蛇。牠的特徵是全身呈紅棕色，上有大型黑色橫斑，偶爾體側的紅棕色顏色較深而呈黑色，全長可達160公分。這種蛇的分布範圍包括越南北部、寮國、中國、台灣、日本、韓國和俄羅斯遠東地區。牠們喜歡棲息在平原至海拔2000公尺以下的森林、墾植地、溪流、溝渠、村落和公園，並且喜愛潮濕的環境。

▲▼「全台最衰蛇」為民除害！紅斑蛇「捲緊入侵鳥」拖到一旁享受大餐（圖／黃小四提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲紅斑蛇溫馴可愛無毒，看到牠們請勿攻擊。

紅斑蛇是夜行性的，大多在地面活動和覓食，偶爾會上樹。食性廣泛，包括蛙、蟾蜍、蜥蜴、蛇、魚、鳥、鼠類、卵和昆蟲，甚至會食取動物屍體。在都市近郊和淺山的夜間觀察中，紅斑蛇是最常見的蛇種之一。然而，牠們也常因進入屋舍而被人捕捉或擊斃。黃小四指出，紅斑蛇因紅黑相間的條紋類似「雨傘節」，很多民眾誤以為是毒蛇，欲除之而後快，常遭冤枉打死。

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關鍵字： 紅斑蛇捕食外來種本土鳥類南投國姓鄉

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