直擊大自然靈異照！獼猴鬼壓床、水鹿地縛靈+小黑人　萌到要收驚

▲來看大自然界的靈異照片，小心被動物萌到收驚。（圖／粉專「林業及自然保育署」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

中元節快到了，林業及自然保育署今（16日）幽默應景分享一系列驚奇的「大自然靈異照片」，這些照片的主角都棲息在我們周遭的野生動物，有獼猴鬼壓床、水鹿地縛靈，甚至黑熊後面出現小黑人等恐怖照。透過紅外線自動相機的拍攝，完整捕捉下來動物的日常生活，許多網友看完直呼「張張珍貴」、「笑到要收驚了」。

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▲水鹿示範恐怖的視角。



從「林業及自然保育署」綜合多個保育單位拍攝的照片，PO出多張精彩鏡頭，像是水獺半夜躺在地上鬼吼鬼叫、麝香貓變成異形出沒、梅花鹿遭台灣獼猴鬼壓床，或是黑熊媽媽背後跟著2隻黑色熊寶寶，宛如「小黑人」。可愛的是，還有一隻水鹿超放鬆，懶洋洋躺在地上化身「地縛靈」，最後還有「靈光乍現」的草鴞，像隻神聖的猛禽降臨，緩解大家被嚇到的心情。

▲水獺躺在地上鬼吼鬼叫。



▲麝香貓變異形出沒在茂密的林地。



▲黑熊媽媽後面跟著恐怖小黑人？！



這些照片的出現，不僅讓人們對大自然充滿了好奇與驚奇，更重要的是，這些照片的背後，實際上是林業及自然保育署對於野生動物的長期調查與追蹤。同時也進而了解野生動物的個體、族群動態以及棲息環境的變化，進而擬定重要的保育政策。

▲梅花鹿被猴子鬼壓床了。



如何在不確定動物何時會出現的情況下，進行精準的調查呢？林業及自然保育署指出，運用了紅外線自動相機，來偵測物體移動外，也不分晝夜地拍攝動物。每次拍攝完成後，會進行物種判視，並將結果記錄下來。

▲聖光草鴞幫大家壓壓驚。



林業及自然保育署表示，目前已設置數百台紅外線自動相機，不僅能全天候監測長達1至3個月以上，還能有效地節省人力與時間，同時降低人為干擾。這些長期積累下來的資料，經過統計分析後，成為了進行保育計畫的重要依據。

▲被鬼遮眼的白鼻心。



林業及自然保育署最後呼籲，這些珍貴的照片得來不易，如果在野外發現拍攝中的相機，請協助保護這些器材，切勿好奇翻動或取走，請國人一起來保護這些野生動物，並讓牠們在大自然中自由生活。

▲可愛的地縛靈水鹿。