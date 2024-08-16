地震來了！花貴賓「四處檢查＋拼命叫」通知家人　貓秒躲床下避難

記者林韋辰／採訪報導

台灣最近震不停，飼主葉小豬家中飼養的1貓1狗「反應大不同」。這天15日下午17時6分發生芮氏規模5.7地震，家裡毛孩全部嚇翻，奶油花貴賓「阿布」在地震當下，慌張地四處走來走去檢查家裡，還拼命吠叫通知家人注意。反觀貓星人「菜包」超有防災意識，第一時間衝到床底下避難。

透過監視器中可見，阿布跟菜包驚覺天搖地動，一起從書房衝進房間，這時菜包趕緊躲進床下。阿布則當起「好哥哥」要保護貓咪弟弟，並且在家裡晃來晃去、查看四周物品，同時也大聲汪汪汪，叫所有人小心。

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▲貓貓狗狗遇到地震的反應不一樣。（圖／粉專「彼克蕾的阿牛阿布與菜包 」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主葉小豬表示，當下見阿布一直叫覺得很吵，但事後覺得牠超級勇敢。「因為牠覺得有不對勁的時候，當下應該也是很害怕！但是牠很努力想要保護家哩，一直在繞圈圈四處檢查，彷彿在提醒大家有狀況......哈。」

▲菜包弟弟馬上躲起來，阿布狗哥檢查四周。



飼主葉小豬也提到，每當地震發生時，第一個想到是去抱最膽小的貓咪，因為知道狗狗隨叫隨到，但貓咪則不一定。不過經過幾次經驗，飼主葉小豬放棄了，因為貓咪是完完全全的躲藏高手，「我放棄先去救貓了，因為牠們躲得真的比我還快啊～哈哈。」

▲貓咪是躲藏高手。



▲貴賓狗「阿布」在地震發生時，努力保護家裡。



當時0403大地震，是菜包貓生中第一次碰到，那時牠真的很害怕，躲在床下將近15個小時都不敢出來。飼主葉小豬說，最後牠終於出來時，不小心在地上尿尿，「因為牠憋尿太久了，看了真的蠻心疼的。從那陣子的磨練，牠現在變厲害了，地震停了10分鐘之後，就會慢慢走出來。」

▲菜包比較能適應地震了。



▲兄弟倆感情好。



葉小豬家原本有三隻毛孩，牠們三個都是流浪的孩子，其中15歲的阿牛爺爺在今年6月去世了。同時在家裡擺了一個「貴賓狗娃娃」，並且穿上可愛的狗衣服，藉此紀念阿牛爺爺。

▲巧克力貴賓阿牛爺爺前陣子過世。

