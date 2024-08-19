肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　牠眼神死放棄掙扎：暑假還有幾天？

記者林韋辰／採訪報導

身陷暑假地獄的貓！新北市新莊區有一隻可愛4歲虎斑貓「小虎」，這天牠在家裡休息時被7歲小妹妹騷擾，腋下不停被搔癢。搞笑的是，小虎全程淡定、眼神死，儘管被搔搔癢仍不為所動，最後妹妹一臉失望，直呼遇到一隻「不怕癢的傢伙」！

▲小虎：暑假還剩下幾天？（圖／網友Wc Chiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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小朋友與小虎的關係十分親密，常常膩在一起玩耍。從影片中可見，小虎四腳朝天、露出肥嫩大肉肚，只見小虎個性非常好，任由小妹妹玩弄身體。妹妹雙手不停抓著小虎的胳肢窩，上上下下抓癢，試圖讓小虎受不了，怎料到小虎舉手投降、放棄掙扎，讓妹妹自討沒趣。

▲小虎舉手投降。



飼主透露，小虎是從工廠撿回來養的小貓，牠還有一隻同胎兄弟「小橘」，從小就將牠們帶回家養，並與2個小朋友一起互動。其中小虎個性非常慵懶，只要有吃的什麼都好。「牠以前警戒心重，但撿回來帶去結紮後，牠個性就變得非常好～絕對不會出爪，因此很放心讓牠跟小朋友一起玩！也會提醒小朋友不能真的壓到貓。」

▲小虎個性懶洋洋。



▲小虎跟小朋友感情超好。



飼主將小虎與小朋友有趣的影片分享到臉書社團，大家看完紛紛留言，「還要忍兩個月，貓咪加油」、「身陷暑假地獄的喵」、「暑假才剛開始」、「笑到噴飯」、「道理我都懂～但貓也太大了吧」、「別人家的貓都比較」、「喵：我舉雙手雙腳投降勒」、「貓：還有多久開學？？？」。

▲一起吃飯玩耍。



▲小虎還有一隻同胎兄弟小橘。