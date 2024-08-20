市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

記者林韋辰／採訪報導

網友甜甜19日在桃園市中壢區忠貞市場的街頭，目睹2隻「巨無霸狗狗」出來散步。甜甜當時驚呆，並形容這2隻狗狗體型之巨大，宛如兩匹馬一樣，她趕緊拿出手機錄影，並將小短片分享至《threads》上，馬上吸引許多網友關注，也發現他們是「大丹狗阿諾阿莫與高山修羅的日常」。

當時網友甜甜正在上班，突然見到兩隻超大型的大丹犬走過，立刻跑出去看。「現場看真的超大隻，因為我身高不高156公分而已，很想拍照，但又有點小害怕。」；當她鼓起勇氣要拍照時，大丹犬的主人已經經過，只好等待他們回來。沒想到驚喜的是，大丹犬主人非常友善，對方發現甜甜想拍，並特別表示「自己還會再回來」，可以來拍照。

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▲主人遛的狗狗超大隻，吸引路人注意。（圖／網友甜甜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



甜甜表示，主人跟她分享2隻大丹犬的個性各有不同，像是其中一隻比較兇，另外一隻相對溫柔。這兩隻狗狗的出現，也讓當地的路人都看傻，「旁邊的路人個個都看傻眼，我也是第一次親眼看見那麼大隻的狗狗，真的超級可愛的。」

▲狗狗非常乖，很聽主人的話。



網友甜甜也提到，儘管狗狗的體型驚人，但是性格很乖巧，完全沒有暴衝的情況，都會乖乖跟著主人走。影片一貼出後，許多粉絲朋友紛紛在底下留言，「超大狗，讚讚」、「遠看還以為是兩匹馬」、「巨無霸狗～」、「跟摩托車一樣大」、「是修羅 阿莫阿諾」、「這是馬吧哈哈哈」。