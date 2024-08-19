老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

▲白眉住在收容所2千多天，牠脾氣好到讓人心疼。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處積極推廣成年犬貓及不完美毛寶貝的認養，並透過臉書、認養小站、假日認養會等方式提高其曝光率。最近板橋動物之家有幾隻不完美的毛寶貝成功找到新家，包括待在收容所超過6年的高齡狗「白眉」、原TNVR瘦弱狗「乖乖」，以及流浪深山捕獸夾截肢的狼犬「福氣」。

新北市動保處表示，板橋動物之家有一隻高齡犬叫做「白眉」，牠入所已超過6年，在2千多天的日子裡，白眉漸漸長出許多白毛髮。動保人員幫牠拍攝影片分享到臉書，吸引到住在宜蘭的林姓民眾。林姓民眾特別到板橋動物之家與牠互動，也發現白眉脾氣好的讓人心疼。其中更讓人感動的是，白眉上車準備去新家時，牠在車窗旁露出「燦爛的笑容」，宛如在跟曾經照顧牠的動保人員說謝謝，這下讓所有人都紅了眼眶。

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▲白眉坐車車去新家生活，笑得好開心，現場人都紅了眼眶。



動保處也分享其他3隻不完美狗狗的認養故事，透露這群毛孩是非常弱勢的一群，能成功被認養的機率極低。有隻TNVR瘦弱狗「乖乖」原先已預備回置由愛媽接手照護，由於愛媽擔心乖乖犬群地位較低屬弱勢、易被欺負受傷、個性也比較膽怯。經與板橋動物之家協調，乖乖參與簡易訓犬課程。聰明的乖乖經教導一般指令都能輕鬆駕馭，有成功吸引到住在五股區的李姓民眾，李姓民眾對於乖乖的乖巧行為又驚又喜。

▲乖乖也有家了。



流浪深山疑似被遺棄的狼犬「福氣」，被登山客發現通報時，福氣的右前肢已被捕獸夾夾住一段時間，傷口潰爛感染見骨。經過仔細評估，最終決定對已無功能的右前肢進行截肢手術，避免進一步感染。復原後的福氣，經由志工隊努力轉介牠努力生存的故事，住在新竹張姓民眾至板橋動物之家與福氣一見如故，福氣也成為新家庭的一份子了。

▲福氣少一條腿。



板橋動物之家站長徐愛明表示，老弱殘疾不完美的毛寶貝個性穩定可愛貼心，已成年毛寶貝也許來不及參與認養人的過去、但可以一起相互陪伴在未來。

▲養了牠福氣滿滿。



新北市動保處表示，近年來新北市各動物之家積極推廣犬貓認養，高齡、身患殘病、長期收容犬貓都適用回春雙響炮方案，從新北市8間動物之家認養符合以上條件犬貓，可享有寵物終身免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等多項福利，讓認養人減少負擔不用擔心經濟壓力。

▲聰明的乖乖會聽指令。