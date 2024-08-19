三峽黑狗遭撞死「滿嘴鮮血倒路邊」　駕駛肇逃直接開走被罰3萬

▲黑狗過馬路的身影。（圖／新北市動物保護處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處日前獲通報，在三峽區中正路二段與大利路路口處，發現一輛車子撞傷狗狗，不但未下車察看也未報案，反而肇事離去。動保處與吉埔派出所調閱監視器畫面鎖定肇事民眾車牌號碼，並通知到案說明。此行為造成動物受傷，加上駕駛未下車察看動物也沒送醫、報案，違反動物保護自治條例第11條規定，遭罰3萬元罰鍰。

從照片中可見，黑狗遭猛烈撞擊，整個嘴巴都在流血，由路過民眾先帶到一旁，避免又遭車子撞擊。可憐的狗狗沒有救活，不幸傷重死亡。

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動保處表示，肇事民眾說自己當時趕著上班，而且行駛過程中與左側車輛並行，沒注意到狗狗跑到路中不慎撞上。由於肇事民眾知道自己撞到狗狗，卻沒有下車查看、報案與就醫，明顯違反新北市動物保護自治條例第11條規定，使動物受傷害之行為人，應儘速將動物送醫治療，違者依同條例第18條第1款，處以新臺幣3萬元罰鍰。

▲駕駛撞到黑狗，沒有送醫反而直接開走。



動保處查閱行車紀錄器畫面後發現，該民眾多次變換車道，且與旁側車輛併行，因此在發現犬隻時不注意直接撞上。動保處目前也在周邊住家、商家詢問釐清該犬隻是否為有飼主犬隻或是流浪犬隻。如果發生在飼主未使用繫繩且疏縱犬隻的情形下，而導致飼犬遭撞傷，飼主也可能涉及違反動物保護法第5條第2項第4款規定，將會被處以新臺幣1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。

▲路過民眾將狗狗移到路旁，可惜狗狗最後仍不幸過世。



新北市動保處呼籲，如在路上發現動物時，請減速慢行，如遇突發狀況不慎撞傷動物時，也應盡快將動物送醫並通報動保處，不可無視動物生命，置之不理，以免涉及違反本市動物保護自治條例規定，而遭受裁罰。另外提醒飼主勿放養犬隻或未使用繫繩使犬隻在馬路亂竄，易發生危險也會遭受裁罰。

▲併行車輛容易有死角。