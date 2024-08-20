步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

▲保育巡查員成功捕捉到雜交種，牠疑似是中國外來種白鷴與本地環頸所生下的鳥。（圖／陽明山管理處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

最近許多人在陽明山二子坪步道遇到一種「大型雉科鳥類」，牠外表仙氣滿滿，但其實背後隱藏生態危機。「陽明山國家公園」18日成功誘捕到一隻「雜交種」，判斷該鳥疑似是中國外來種白鷴與本地環頸雉雜交而生下，嚴正呼籲民眾別亂引進外來物種，以及棄養，更不要帶寵物進入國家公園，若帶的話請務必繫上牽繩或裝籠。

這隻鳥疑似白鷴與環頸雉的雜交種，已於8月18日被保育巡查員成功誘捕。陽明山國家公園透露，這款鳥前陣子被很多人目擊，有傳聞附近有人在養，或是寵物鳥眷養逃逸、或被放生等等，目前仍無法證實。後來花了2個多小時，巡查員追了許久才順利捕捉，也在過程中不小心擦傷。

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陽明山國家公園表示，不管是純種的白鷴或是人為雜交的寵物鳥，這些都不是陽明山國家公園的原生野生動物，也因為牠們可能會與本土原生種鳥類雜交，造成基因滲漏，進而對公園的生態環境造成嚴重影響。



陽明山國家公園強調，國家公園是原生野生動物的家，不是每一種動物都該在此徜徉。同時也呼籲大家，攜帶寵物進入國家公園時，務必繫鍊或裝籠，並禁止任意引進外來種動物或任意棄養，請大家共同維護台灣原生種動物的生存。