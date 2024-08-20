ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

兔子超怕熱「猛喘+全身抖」小心是中暑 　5招居家涼爽攻略學起來

▲▼寵物兔,兔子,（圖／新北市動保處提供） 

▲鼠兔族群飼養數量僅次於犬貓，但大家對牠們的認識仍未普及。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

自入夏以來，氣象報告持續出現高溫橙燈警示！新北市政府動物保護防疫處20日發布夏季避暑攻略，提醒飼主注意寵物兔子的防暑。由於兔子的生理結構與適宜環境與犬、貓、人類大相逕庭，特別容易受到暑熱的侵害，動保處提供飼主5招兔寶防暑攻略，大家一起為家中毛寶貝健康盡一分心力。

近年來鼠兔族群已是國內飼養數量僅次於犬貓的伴侶動物，大眾對於牠們的認識卻仍未普及，因為生理結構與適宜環境與犬、貓、人類大相逕庭，特別容易受到暑熱的侵害。動保處表示，台灣夏季高溫都可達到攝氏35、6度，濕度超過70%以上，每年耐不過暑熱而發生中暑及熱衰竭的兔子病例頻傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼寵物兔,兔子,（圖／新北市動保處提供）

▲兔子超容易中暑死亡，飼主務必要小心。

動保處指出，一般而言兔子生活環境的適宜氣溫落在攝氏20至25度，恰當的濕度則在50到60%之間，過高的溼度會阻礙動物散熱。由於兔子是絕對鼻呼吸動物，代表牠們無法像狗、貓或人類一樣以喘氣來協助散熱，一旦體溫過高就很容易發生呼吸窘迫。

▲▼寵物兔,兔子,（圖／新北市動保處提供）

▲專業人員推廣正確飼養兔子知識。

動保處曾經收治民眾緊急送來的一隻全身癱軟無力、口鼻被唾液浸溼的流浪兔，獸醫接手後發現兔子體溫過高，且已出現眼神渙散情形，經過輸液及藥物搶救治療還是回天乏術，顯見中暑對動物傷害力超大。

動保處獸醫師陳羿方提醒，一旦家中動物出現喘息、全身顫動、流涎與耳翼肢端摸起來明顯高溫，就要馬上警覺中暑的可能性，立即用濕透的涼毛巾包裹擦拭體表協助散熱並儘快送往動物醫院做進一步救治；過程嚴禁將動物浸到冰水中或劇烈移動搖晃動物，以免引發致命性心律不整。

▲▼寵物兔,兔子,（圖／新北市動保處提供）

▲在涼爽環境下，兔子的眼睛是明亮有神、活力充沛。

動保處也提供養兔飼主5招居家避暑攻略，第一招為提供乾燥涼爽的環境；第二招準備散熱板、冰包等環境降溫用物品；第三招適度剃除過於豐厚的被毛促進體熱散逸；第四招提供充足乾淨的飲用水，也可以視狀況添入少量冰塊；最後一招則是每日養成互動的好習慣，才能及時觀察兔寶有無異常。

新北市動保處呼籲，近年夏季氣溫持續偏高，飼主們務必為家中寶貝做好避暑措施，動保處定期於板橋生命教育園區舉辦特殊寵物飼主進修課程，民眾可多注意動保處官方臉書課程資訊，以吸收更多正確新知，瞭解更多實際可行的照護建議，預防中暑一起安全舒適地度過漫漫夏日。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►超幸運！遛狗巧遇「野生彭于晏」　飼主開心抱起14歲柴柴合影

►出國把愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了　見主人來接超兇還躲起來

►施肥驚「隱身高手」肥嘟嘟坐田間　青農見訪客來笑：是鳥界好爸爸

►新養的幼貓明明是黑色！抓去洗澡「默默變白」　阿母驚：不可思議

►剛領養很瘦！黑貓3個月「肚子變肉肉」　媽有成就感：很努力長大

更多精彩影片：

關鍵字： 兔子避暑防暑動保處照護

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「愛貓天使」馬凱杰樹葬燕巢公墓　善心人士辦公祭感念為浪浪付出

阿公嘟嘴討親親！黑貓孫「嫌棄眼神」閃躲拒絕：你不要這樣！

老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

三峽黑狗遭撞死「滿嘴鮮血倒路邊」　駕駛肇逃直接開走被罰3萬

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　牠眼神死放棄掙扎：暑假還有幾天？

防守非洲豬瘟「消毒畜禽防疫車」是關鍵　動保處嚴查最高罰15萬

直擊大自然靈異照！獼猴鬼壓床、水鹿地縛靈+小黑人　萌到要收驚

地震來了！花貴賓「四處檢查＋拼命叫」通知家人　貓秒躲床下避難

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

影／頭過身沒過！貓卡門「整扇搬走」超冏　網笑爛：拍攝者不救

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

午後雷雨連炸2周　有熱帶擾動生成訊號

赴日注意！氣象廳：颱風珊珊將「貫穿整個日本」　5大新幹線恐停駛

一中商圈驚見赤腳「雙刀男」！路過民眾全嚇傻　警拿電擊槍制伏

到理髮廳喝咖啡吃甜點　復古懷舊風、招牌亮點曝老闆是周星馳紛絲

彰化工廠機車棚清晨離奇自燃　烈焰狂竄！11機車燒成廢鐵

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

民間高薪搶人！鐵道局工程人員8月起「加薪」　留才獎金最高6萬元

極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

「電玩級」表現！賈吉連4天開轟　挑戰62轟紀錄指日可待

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面