診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

▲希望「大雞雞」快快回家。（圖／網友joannelin12231提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

希望鳥兒快快回家！一名網友joannelin12231在社群平台《threads》分享一張趣味的「尋鳥啟事」照片，原來她在台北市北投區一家診所旁的柱子上，驚見傳單上寫著「協尋大雞雞」，當下先是嚇了一大跳，不過回神一看，原來是在找尋鸚鵡寶貝，也盼鳥兒能夠盡快平安回家。

失去鳥兒的主人在傳單上貼著愛鳥的生活照，並斗大標題寫著「協尋大雞雞」。根據啟事內容，這隻名叫「大雞雞」的鳥兒於5月6日早上6點至7點間在石牌站榮光公園附近飛失。該鳥兒是綠和尚品種，身上有一個黑色的腳環，可以用來對比號碼辨識。

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▲鸚鵡也會呼喊自己的名字。



這隻「大雞雞」還有一個特色，就是非常會說話。牠的詞彙庫包括「大雞雞」、「你好」、「掰掰」和「喂？」等等，這也讓協尋傳單更添趣味。最後也提供失主的聯絡方式，希望有心人士若看到這隻鳥兒，能夠聯絡並幫忙「大雞雞」回家。

有趣的宣傳單照片一PO出，其他網友看完紛紛留言，「大雞雞快回家QQ」、「不是故意破壞氣氛～但看到鳥鳥走失我都好難過，希望快點找到～」、「希望有人有看到這隻鳥鳥讓他趕快回家」、「快帶大雞雞回家！！！！！」、「牠會說大雞雞欸」、「快回家吧」。