破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

▲動保處接獲動保協會通報台南市六甲區一處民宅有非法繁殖及販賣行為，立即派員會同協會人員及警方到場查緝。

（圖／臺南市動物防疫保護處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

台南市動保處近期接獲通報，六甲區一民宅涉嫌非法繁殖及販售犬隻。經過詳實調查後，動保處20日派員聯同動保協會人員與警方前往稽查，並成功救出17隻被困的博美犬。這些犬隻已被安置於台南市動物之家，後續將開放給民眾認養。

這個案件最初是由動保協會在去年11月接到民眾的通報，當時指出六甲區有一民宅飼養很多犬隻，情況異常，希望前往了解與關心。動保協會立即展開調查，今年5月接觸涉案人後，確認該處為非法繁殖場，同時涉及販賣交易行為。經過幾個月的蒐證，動保協會將證據交給動保處，因此促成此次稽查行動。

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▲動保處將所有犬隻造冊紀錄。

這群可憐的品種犬被關在一間間的鐵籠內，毛髮非常雜亂外，情緒看起來很緊張，不過慶幸的是，牠們的身體狀況良好，目前在動物之家休養。動保處表示，將依照動物保護法公告這些犬隻的認養資訊，期盼毛孩能夠找到一個幸福的家。

動保處也強調，將會持續查緝非法繁殖及販售犬貓的行為。根據動物保護法第22條第1項規定，任何人不得販賣特定寵物，除非經過直轄市或縣市主管機關許可，並依法領有營業證照。許可期間以3年為限，未經許可擅自經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者，將依法處以新台幣10萬元以上300萬元以下的罰鍰。

▲動保處幫狗狗晶片掃描及晶片植入。



動保處呼籲民眾，如果想要飼養犬貓，可以優先考慮到動物之家認養，讓這些流浪的毛小孩有個幸福的家。動物之家提供多種相關優惠措施，鼓勵民眾認養。市民在購買寵物時，也應留意是否有合法特定寵物業許可證，避免向未取得許可、私自繁殖、來源不明或夜市流動攤販等地方購買寵物，以避免助長非法犬貓繁殖買賣的情況。

▲總共帶回17隻狗狗，並安置在台南動物之家。