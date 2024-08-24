在北車遺失「愛犬骨灰戒指」　飼主急尋內疚：把牠留下的弄丟了

▲飼主在捷運站弄丟愛犬留下的骨灰戒指。（圖／網友鄭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

有人撿到戒指嗎？新北市一名飼主鄭小姐23日上班搭捷運時，不小心在台北車站遺失了一枚非常特別的「銀色戒指」。這枚戒指並非一般的裝飾品，而是由去世的14歲愛犬「古錐」骨灰所製成，對鄭小姐來說具有無法取代的情感價值意義，目前正著急在網路上協尋。

「遺失一枚戒指，要找回有多困難（哭）！」根據飼主鄭小姐描述，當天她從淡水站搭上往象山方向的捷運，並習慣在車上取下戒指，噴灑消毒噴霧。在短暫休息後，她在台北車站轉乘板南線時，驚覺戒指不見了。她推測，戒指可能在她起身時滾落在車廂地板上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古錐是一隻乖巧又懂事的狗狗。



飼主鄭小姐表示，當時車上乘客眾多，她幾乎被推擠著下車，「當時我自己有踩到，但來不及細想就被擠到車廂外。」；事後她在手扶梯上逐漸反應過來，當時踩到的好像是戒指，但已經追不上原本的列車。

儘管鄭小姐立即向站務人員通報遺失，也在網路上填寫遺失物申報，仍然擔心這枚小巧的戒指可能被誤當垃圾清掃掉。鄭小姐內疚且傷心地表示，毛孩是一隻14歲的邊境牧羊犬，在去年中秋節的隔天過世，「轉眼間又要到這個傷心的日子，但卻把牠所留下的戒指弄丟了，希望能有找回的機會......。」

▲古錐鄭小姐透過網路社群發出尋物啟事，希望有心人能幫忙找回這枚充滿回憶的戒指。

這隻活潑可愛的邊境牧羊犬「古錐」陪了主人14年，牠在過世前一直是對方忠心耿耿的朋友兼家人。鄭小姐形容，古錐不僅聰明好動，也時常跟在腳邊，就像是個人、是個室友的感覺。小時候的古錐很愛拆家，雖然有上過動物訓練課，但最後學費像打水漂一樣沒訓練成功。

古錐年紀大後，動作行為依然好動，甚至在過世前幾個月還活蹦亂跳。古錐老化後有出現髖關節退化的問題，主人每週帶牠去動物醫院做復健，最後古錐的脾臟血管肉瘤突然破裂、引發嚴重貧血而過世。

▲古錐小時候。



這枚戒指對鄭小姐來說，不僅僅是一個紀念品，更是她與逝去寵物的連結。鄭小姐表示，「古錐生前體型大隻，推車也很大，因此捷運、高鐵都無法搭乘，很多地方都不能去。若做成象徵性的戒指，全世界我都可以帶著牠走了。」；鄭小姐對於這次的遺失感到十分遺憾，並希望能藉由網路的力量，找回這份寶貴的回憶。

若有看到這枚銀色戒指，可私訊女飼主鄭小姐。



▲古錐過世快滿1年。



▲由於古錐體型大隻，無法搭大眾交通工具，因此主人將牠製成戒指，宛如隨時帶在身邊旅行。