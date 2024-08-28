馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到行動醫療巡迴拿到感冒藥

▲獸醫幫小白看診，檢查呼吸道的問題。（圖／新北市動保處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市飼主張小姐家中馬爾濟斯「小白」出現咳嗽、流鼻水、食慾不振等症狀，持續一周沒有改善，恰巧看到新北市動保處公告的服務時間，特別到巡迴「醫療專車」看病，也順利將小白感冒治療好。新北動保處為了讓偏鄉地區的毛小孩得到醫療照顧，特別在10個醫療資源匱乏的行政地區，提供看診、打預防針、簡易手術等服務，並每個月安排20場巡迴活動服務在地毛孩，此舉也讓鄉親直呼好暖心。

動保處每月都會安排20場巡迴醫療，包含狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等服務。動保處的行動醫療巡迴服務至今已經滿五年，同時也結合新北市獸醫師公會的專業獸醫師，前往醫療資源較缺乏的行政區提供服務，目前已累積5,253隻動物。

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▲法鬥：我不要打針啊～



動保處表示，這項服務在石碇、坪林、烏來、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山及萬里等10個行政區都設有行動醫療站，深受當地飼主的好評。活動當天不少飼主帶著他們的毛寶貝前來接受狂犬疫苗的注射，也有民眾帶著他們認養的寵物前來接受診療與諮詢。

▲定期施打傳染病疫苗，保護毛小孩的健康。



巡迴醫療車看診服務的收費為，一般門診為250元、狂犬病疫苗注射為150元，寵物登記則是免費，更詳細的醫療場次資訊可見動保處官網，或向當地區公所詢問。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，他們很樂意與動保處合作，提供專業的獸醫師參與巡迴醫療服務，確保民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等需求時，都能有更便利的管道。他們希望能成為飼主最強而有力的後盾，讓本市的寵物都能健健康康地陪伴著飼主。

▲飼主帶著毛小孩排隊看診。



新北市動保處表示，他們感謝公會獸醫師參與動物醫療巡迴服務，提供專業知識與熱情共同照護市民的寵物。新北市是一個友善動物的城市，透過行動醫療站展現對動物福利的關懷，呼籲飼主把握巡迴場次，替毛寶貝辦理寵物登記，並且定期幫毛寶貝施打疫苗、驅蟲等相關的防疫措施，以避免傳染病的傳播，給毛寶貝打造最佳的保護力。