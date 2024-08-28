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馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到行動醫療巡迴拿到感冒藥

▲馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到「醫療專車」拿到感冒藥（圖／新北市動保處提供。） 

▲獸醫幫小白看診，檢查呼吸道的問題。（圖／新北市動保處提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市飼主張小姐家中馬爾濟斯「小白」出現咳嗽、流鼻水、食慾不振等症狀，持續一周沒有改善，恰巧看到新北市動保處公告的服務時間，特別到巡迴「醫療專車」看病，也順利將小白感冒治療好。新北動保處為了讓偏鄉地區的毛小孩得到醫療照顧，特別在10個醫療資源匱乏的行政地區，提供看診、打預防針、簡易手術等服務，並每個月安排20場巡迴活動服務在地毛孩，此舉也讓鄉親直呼好暖心。

動保處每月都會安排20場巡迴醫療，包含狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等服務。動保處的行動醫療巡迴服務至今已經滿五年，同時也結合新北市獸醫師公會的專業獸醫師，前往醫療資源較缺乏的行政區提供服務，目前已累積5,253隻動物。

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▲馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到「醫療專車」拿到感冒藥（圖／新北市動保處提供。）

▲法鬥：我不要打針啊～

動保處表示，這項服務在石碇、坪林、烏來、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山及萬里等10個行政區都設有行動醫療站，深受當地飼主的好評。活動當天不少飼主帶著他們的毛寶貝前來接受狂犬疫苗的注射，也有民眾帶著他們認養的寵物前來接受診療與諮詢。

▲馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到「醫療專車」拿到感冒藥（圖／新北市動保處提供。）

▲定期施打傳染病疫苗，保護毛小孩的健康。

巡迴醫療車看診服務的收費為，一般門診為250元、狂犬病疫苗注射為150元，寵物登記則是免費，更詳細的醫療場次資訊可見動保處官網，或向當地區公所詢問。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，他們很樂意與動保處合作，提供專業的獸醫師參與巡迴醫療服務，確保民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等需求時，都能有更便利的管道。他們希望能成為飼主最強而有力的後盾，讓本市的寵物都能健健康康地陪伴著飼主。

▲馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到「醫療專車」拿到感冒藥（圖／新北市動保處提供。）

▲飼主帶著毛小孩排隊看診。

新北市動保處表示，他們感謝公會獸醫師參與動物醫療巡迴服務，提供專業知識與熱情共同照護市民的寵物。新北市是一個友善動物的城市，透過行動醫療站展現對動物福利的關懷，呼籲飼主把握巡迴場次，替毛寶貝辦理寵物登記，並且定期幫毛寶貝施打疫苗、驅蟲等相關的防疫措施，以避免傳染病的傳播，給毛寶貝打造最佳的保護力。

▲馬爾濟斯「小白」咳嗽流鼻水　幸運遇到「醫療專車」拿到感冒藥（圖／新北市動保處提供。）

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關鍵字： 動保巡迴醫療新北市毛小孩獸醫寵物看病看診新北偏鄉地區醫療專車

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