小狗中途跳車！黃衣女大熱天「把牠塞進車廂」　動保處抓到人了

▲小狗狗沒牽繩突然跳車，女子竟然把牠塞進「機車車廂」。（圖／翻攝自Facebook／帳爆料公社 ）



記者林韋辰／採訪報導

天啊～狗狗還活著嗎？有民眾在新北市新莊區的路邊直擊，一名黃衣女子等紅綠燈時，小狗狗突然從腳踏板跳下車，女子趕緊將毛孩抱緊後，下秒竟然「把牠塞進車廂」，誇張行為引起民眾氣憤。新北動保處表示，飼主行為已違反《動保法》，循線車牌已找到飼主，若過失造成寵物受傷可處3000元到1萬5000元罰鍰。

民眾在臉書《爆料公社》貼出行車紀錄器影片，一名穿著黃色衣服的女子本來在停紅燈，忽然之間，未牽繩的毛小孩獨自跳車，跑到馬路中間超危險。女子將狗狗抓起來，不是將牠放回前方踏板，而是默默掀開置物箱，將小狗狗硬生生塞進去。現場天氣非常炎熱，狗狗可能在車廂內熱死或窒息死亡。

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▲放進車廂後，還用力壓了一下坐墊。（該行為明顯違法，請勿模仿）



調查車籍資料，動保處稍早已約談完成飼主。動保處接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，飼主說愛犬從寵物袋跑出機車外，情急之下將牠救到車廂內，大概再騎2-3分鐘就到美容店。同時也提到狗狗無受傷，後續會請飼主再補充醫院診斷書。

新北市動保處處長楊淑方表示，飼主將動物置放密閉狹小空間，已違反動保法第5條第2項規定，若因過失造成動物受傷，將依動保法第30-1條規定，處3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，並得按次處罰之。若動物因此窒息死亡，飼主明知而故意的話將有刑事責任，依動保法第六條規定，故意傷害動物致死亡。可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。