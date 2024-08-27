女大生到收容所打工！花時間陪伴相處　成功打開「麝香豬的心房」

▲女大生在收容所遇見1隻孤寂憂傷的麝香豬，花費很長一段時間、靠熱情的接觸呼喚，才逐漸打開牠封閉脆弱的心扉，最後成為好麻吉。（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

在這個炎炎夏日裡，一位美少女大學生在新北市動保處找到了她的暑期工作，這份工作讓她每天都充滿了甜蜜的好心情。這位名叫高郁婷的東吳大學政治學系四年級學生，透過新北市政府的大專青年暑期工讀計劃，成為了新北動保處的一員。每周五天，她都會奮力在板橋和深坑之間通勤，雖然早起趕車讓她疲態畢露，但是能夠近距離接觸到一群可愛的動物，讓她每天都充滿了幸福和甜蜜。

新北動保處表示，對於初次見面的動物，高郁婷一開始會感到陌生和疑惑，但隨著時間的推移，動物們對她的熱情和親近感讓她內心充滿了溫馨和歡樂。這份工作也讓她有了前所未有的成就感，這種感覺讓她決定在未來的新聞事業中，也要成為新北保護動物終身志工的一員。

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▲跟動物關係變親近讓人很有成就感。



在新北市動保處工作的高郁婷，每天都能接觸到各種不同的動物。其中最讓她感動的，是她兼任母親的角色，照顧一隻被收容的小雛鴨。她看著這隻小雛鴨從一隻沒有羽毛的小鴨，成長為一隻活蹦亂跳的大鴨子，這個過程讓她深深體驗到母愛的偉大。另外她也遇到了一隻孤獨而悲傷的麝香豬，經過一段時間的照顧和呼喚，她成功地打開了這隻麝香豬脆弱的心扉，讓牠變成了一隻快樂的小豬。

▲一起讓動保處變好。



新北市動保處表示，新北市有8所公立動物之家，收容了許多可愛的毛寶貝。他們歡迎所有人加入志工服務，近距離接觸和照顧這些毛寶貝，並將愛護動物的教育推廣出去。動物之家的毛寶貝能夠透過與志工的互動，降低對人的警戒心，增加被認養的機會。有興趣的民眾可以上新北市政府動保處的網站報名志工服務，讓每一隻毛寶貝都能找到一個溫暖的家。

▲收容所有許多寵物待認養，歡迎民眾一起來領養，領樣不棄養。