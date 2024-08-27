英短貓陪小孩看電視「上下身被摸遍」　牠淡定凝望遠方：再撐4天

▲小孩成長過程有寵物陪伴很幸福。（圖／網友Maggie Yeh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

上下都被摸遍了！新北市板橋區有一隻8歲英短貓「哈尼」很乖巧，成為家中小姊弟的最佳玩伴。最近適逢暑假，兩姊弟在看電視時，撇見哈尼路過，立刻將牠抓過來「親熱一番」。媽媽看到哈尼無奈的表情笑出來，安慰牠距離開學還剩下4天。

這天12歲小姐姐在看卡通，眼尖看到哈尼緩慢經過。這下她立刻攔截，把哈尼抱過來親親加撫摸，還搔癢著牠的小下巴。旁邊的弟弟也忍不住，眼睛一邊看電視機，一邊抓著牠的小腳掌。媽媽表示，哈尼習慣這樣的日常，配合度非常乖，都不會不耐煩。

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▲哈尼常常被姐弟騷擾。



哈尼的陪伴不僅止於日常生活，甚至延伸到學業上。媽媽曾分享，之前女兒寫功課時，哈尼會爬到桌上陪著。女兒也笑說，只要有哈尼在旁邊，就不會感到疲憊。不過寫功課的過程，通常先睡著的總是哈尼。

▲哈尼：救命......



媽媽透露，哈尼的個性呆萌溫柔，脾氣極好，無論誰來摸他都不會反抗，簡直就是一隻「天使貓」。「哈尼就是呆呆的，不過有一個缺點，那就是……牠特別貪吃。」

▲哈尼超級乖。



▲哈尼陪寫作業。



哈尼被小姐弟抱住的照片分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「喵：我的腳底～～～」、「上下都被摸遍了，貓生好難」、「小鬼難纏」、「好有愛的畫面」、「再忍4天就是週六，人類又休假了」、「不好意思我笑翻了」、「4天後還會放假」、「要收坐檯費了，還上下齊手」。

▲哈尼：貓生好累～