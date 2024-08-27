犀牛「瘋狂在牆上畫圈圈」起乩報明牌？　壽山動物園曝光真實原因

記者林韋辰／綜合報導

是在報明牌嗎！高雄壽山動物園分享園區2頭犀牛可愛影片，原來這天牠們突然「畢卡索」上身？用角在牆上瘋狂畫圈圈，展區內的銅牆鐵壁、樹幹、水泥牆全部成為了牠們的畫布。犀牛的行為引起人類的好奇，動物園也公布真實原因，原來牠們為了「打鬥」而準備。

▲會畫出愛心嗎？（圖／粉專「Shou Shan Zoo 壽山動物園」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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從壽山動物園公布的畫面中可見，2頭犀牛寶寶很認真，各自找牆壁、石頭、樹幹等「瘋狂磨蹭牛角」。有趣的是，壽山動物園的小編表示，他等了半小時，以為犀牛寶寶會在牆上畫出愛心，或畫出神秘數字報明牌，結果什麼都沒有。

▲犀牛畢卡索上身。



動物園解釋，犀牛角沒有神經，所以磨角不會痛，「但梅花鹿的鹿茸卻是有神經的。」；除此之外，動物園也分享犀牛會突然磨角的原因，是用來「保護自己的武器」，「（牠們）為了在打鬥時更強悍，所以牠們會把硬角磨尖、磨利。」

▲準備開戰了！左邊是年輕氣盛的犀奇，右邊是年紀很大的寶寶。



園區一名志工幸運在現場目睹犀牛準備開戰的過程，並將整個過程錄影下來。動物園表示，隨後牠們馬上開戰，但通常只是威嚇居多。由於一頭是年紀大的寶寶，另頭是年輕氣盛的犀奇，因此牠們的頭上常常有傷，這可讓保育員、獸醫師忙翻，只能趁牠們各自回家吃飯時幫忙塗上藥膏。

另外也有網友好奇，犀牛角斷掉會再長出來嗎？壽山動物園回應，犀牛角確實會再長出來。至於犀牛角有醫療保健效果嗎？壽山動物園解釋，經過專家分析研究後，犀牛角是由角蛋白（角質）組成，與人類的頭髮、指甲相接近，所以並不具任何療效。