感謝平安長大！柯基「虔誠趴跪墊」來土地公還願　媽見短短腿笑噴

▲柯基的腿已經極限。（圖／網友孫秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

有拜有保佑！新北市飼主孫秀瑛日前帶著愛犬柯基「米妮」與米克斯「嘎逼」，一起前往土地公廟祈福與還願，祈求土地公爺爺能夠保佑身體健康、平安無事，也謝謝過去的照顧。其中媽媽看到米妮辛苦趴在拜墊上的模樣笑出來，因為愛犬的腳實在太短了。

在土地公廟前，柯基米妮跟爸爸一起舉香拜拜，共同祈求土地公賜予庇佑，希望能夠平安健康、乖乖長大。從照片中可見，米妮非常虔誠與認真，前腳踏在墊子上，眼睛認真盯著爸爸看。一旁的米克斯「嘎逼」也很乖，默默待在旁邊陪伴。

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▲嘎逼（右）也有來。

媽媽表示，當天下午準備供品去拜土地公答謝還願，米尼跟嘎逼也一起帶上去。「當時我聽到爸爸說『熬大漢』，又看到米妮站在拜墊上的短短腿，不禁笑出來，覺得這腿也夠短了，別再為難土地公爺爺了啦～因為真的已經長不高了。」

▲汪星人：保佑我們有美食可以吃～



至於另外一隻狗狗嘎逼個性穩定，媽媽說牠過去是一隻曾經受虐的小狗，至今被收養已經快2年。媽媽表示，嘎逼不僅性格乖巧，還非常懂事，因此家人朋友都親切稱呼牠為「天使狗狗」，也因為這樣牠常常跟米妮一起出去玩，生活過得非常幸福。

飼主期盼透過這些故事，能讓更多人關注到毛小孩的問題，並鼓勵大家多多收養，讓這些可愛的孩子都能找到一個溫暖的家。