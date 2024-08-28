8旬失智老翁迷路...機靈狗狗在凌晨發現狂吠！　跟主人幫助他返家

▲狗狗「波蜜」最先發現了失智老人，也意外幫助他回家。（圖／飼主林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

在嘉義縣大林的一個清晨，飼主林小姐的4歲愛犬「波蜜」以敏銳的直覺，成功幫助一位走失的失智老人回家。波蜜當天清晨5點多對著屋外老人吠叫，還上前圍繞在旁邊，這行為意外叫醒了睡夢中的主人。主人上前了解才知老人獨居且失智，並從雲林縣斗南鎮光著腳丫走來嘉義縣，協助聯絡警察才幫助老人平安返家。

飼主林小姐回顧當天狀況，當時自己被波蜜的叫聲給驚醒，原以為波蜜是在鬧脾氣、也深怕吵到周邊鄰居，急忙跑出來查看。沒想到看見波蜜對著一名陌生老人汪汪，還在周遭繞著轉圈圈。林小姐說，「我本來想回去睡覺，又覺得哪裡不對勁，雖然鄉下老人會早起散步，但我沒見過這個人。」

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▲波蜜非常顧家。



事後林小姐騎腳踏車追趕，波蜜則跟在旁邊一起跑過來。當她詢問老人的住址時，老人卻說出了一個與當地不符的地址，這讓林小姐更加確定老人可能是走失了。同時也驚見老人沒穿鞋、腳底磨破皮，手也有擦傷，嘴巴一直說「腳底好刺、腳底好刺」。

▲波蜜是在網路認養的狗狗。



在與老人的交談中，林小姐察覺老人的記憶有些混亂，於是用開玩笑的方式交談，希望能讓老人能恢復記憶，明確說出自己住的地方。在對話過程中，波蜜一直在他們身邊來回走動，偶爾還會過來聞聞老人，似乎也很關心著對方。

確認老人走失後，林小姐立刻報警求助，在警察趕到之前，林小姐跟波蜜一直陪伴在老翁身邊。林小姐表示，自己深信狗狗會發覺不對勁的事情，波蜜的行為也確實證明了這一點。她說，「波蜜不只是救了老人，還是一隻非常顧家的狗。」她感謝波蜜的機警和善良，讓這位老人得以安全回家。

▲波蜜好棒。