第3代！台北動物園今年孵出7隻黑腳企鵝　「5寶寶」擠在一起曬萌

▲5隻未滿2個月的企鵝寶寶還在後場，牠們正在長出防水的羽毛。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園今年迎來企鵝寶寶潮，透過人工孵化技術，成功孵出7隻黑腳企鵝，這已經是園區裡的第3代。寶寶中有2隻已換毛完成，開始與企鵝群一起在池中悠遊，剩餘5隻仍由保育員照料，目前住在後場。動物園也公布寶寶可愛的長相，看到5寶寶站在後台「擠成一團」，超萌的模樣讓人看了會心一笑。

動物園曬出萌照，從中見到5隻可愛的企鵝嬰兒在一個月大時，大約只有一個手掌大，如今已經變高又變壯，還會集體站在保育員的腳邊請求庇護。同時牠們的毛髮也漸漸從灰色絨毛，逐漸變成防水的羽毛。另外2隻寶寶年紀比較大，順利融入企鵝群的生活。

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▲5隻企鵝寶寶一個月前只有一個手掌大。



動物園園長諶亦聰表示，動物園飼養的黑腳企鵝是國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種。今年透過人工孵化技術，黑腳企鵝家族新增7小福。這些企鵝寶寶的父母來自上野恩賜公園和園內原有黑腳企鵝的後代，現在由保育員代理哺育。三個月大時，經過判斷牠們的游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會讓牠們融入大家族群體。

▲企鵝館今年（113年）人工孵化七隻黑腳企鵝，接著由保育員哺育，有2隻已經加入企鵝群生活。



動物園透過這次企鵝寶寶的亮相，邀請大家一起認識企鵝生態、危機與保育工作。寶工實業響應動物園從節能教育到動物保育教育，參與動物認養計畫提供企鵝造型的STEAM科學玩具，共同辦理「企鵝保育X節能減碳體驗營隊」。

台北市立動物園不僅是救傷野生動物的現代方舟，也是推動環境教育的重要場域。動物園表示，在2050全球淨零排放的目標下，園區內運用屋頂設置太陽能板供應局部區域的用電，收集屋頂及山坡雨水貯蓄雨水再利用於園區水池、澆灌及沖廁使用，收集草食動物糞便與動物食餘枝葉，製作為腐熟有機質資材，運用在園內種植動物們的可食地景蔬菜，降低園內動物食材運送的碳足跡。