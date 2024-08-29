目睹墾丁綠蠵龜媽媽「上岸產卵」　志工直呼感動：遇到這麼美的事

記者林韋辰／採訪報導

希望寶寶平安長大！屏東縣一名淨灘的生態志工，意外在墾丁沙灘目睹綠蠵龜媽媽「上岸產卵」的珍貴畫面，他當下心情激動又興奮，馬上屏息錄影紀錄。志工表示自己幸運遇到這麼美麗的事情，也感動龜媽媽辛苦產卵，期盼大家能維持好環境、一起保護海洋生物。

▲淨灘有幫助，剛好提供綠蠵龜媽媽一個安心產卵的環境。（圖／屏東縣恆春鎮海岸永續發展協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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「恆春鎮海岸永續發展協會」在粉專分享這則令人振奮的消息，原來在一次的淨灘活動中，協會的工作人員在海灘上發現了一些奇特的足跡，在好奇心驅使下，默默跟隨著足跡，驚見一隻海龜正在沙灘上生蛋。志工看到瞬間興奮不已，但是知道必須保持安靜，以免驚擾到海龜媽媽。

▲志工全程守護海龜媽媽上岸產卵的過程，畫面非常令人感動。



志工靜靜地等待，並感動看著海龜媽媽完成產卵的過程。由於不敢呼吸，這段時間讓他們緊張到頭都暈暈的。志工研判，這隻海龜大約有100公分長，年齡可能在30到40歲之間。

屏東縣恆春鎮海岸永續發展協會表示，這次的經驗讓人更加堅信，淨灘活動的重要性不僅在於維護海灘的美麗，更在於保護海洋生態，讓海龜等生物能有一個安全的繁殖環境。同時也呼籲民眾，晚上在走沙灘要記得帶紅光手電筒，也真心希望大家「垃圾不要亂丟」。

▲辛苦產卵後，海龜媽媽默默游回大海。



▲志工自發性淨灘，也希望大家一起守護環境、保護海洋生物，維持海洋生態豐富性，讓美麗的事情頻繁發生。