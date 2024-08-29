「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

記者林韋辰／採訪報導

主人直接被棄養了！台北飼主Tracy飼養一隻4歲大的柴犬「丸丸」，前陣子帶著毛孩去新竹男友家住，沒想到丸丸一住就愛上，甚至拒絕跟媽媽一起回台北。最後二選一抉擇時，丸丸直接頭也不回的掰掰媽媽，跟著男友回去新竹多住好幾天。

▲丸丸不願意跟媽媽回家，一直回頭找男友。（圖／飼主Tracy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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「我養了牠4年多，居然比不過一個牠才認識1年的男友！」飼主Tracy好氣又好笑地說。從影片中可見，媽媽牽著Tracy回家，結果牠不願意上樓，即便Tracy與丸丸在門口拉扯了一個小時，丸丸還是堅持不上去。這隻柴犬似乎對男友有著難以割捨的情感，不論男友走到哪裡，牠都跟著走，不然就是回頭一直看。

▲丸丸：我不要回家啦～



Tracy的男友試著問丸丸是否想跟他回新竹，結果男友走向車子時，丸丸立刻跟了過去，最後丸丸又跟男友回到新竹，直接原地放生飼主Tracy，害她一臉錯愕。

▲丸丸最後又回去男友家，開心吃著消夜。



對於整個事情發生，Tracy表示雖然覺得很好笑，但也有些心酸。她猜想，「可能太常跟丸丸黏在一起，牠對我膩了，我才是被牠棄養的主人......。」；至於丸丸是一隻擁有無辜臉、個性呆呆的狗狗，愛玩又聽話，讓人無法對牠生氣。