認養網站添小故事！助攻新北8收容所　「小豬鼻」黃狗幸運找到家

▲收容所有好多隻狗狗在找家。（圖／新北市動保處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府與國立台北大學公共行政暨政策學系合作，透過「飛鳶盃公共事務個案競賽」，讓學生參與公共政策，提出提升收容動物認養率的方案。其中四組隊伍的提案已逐步應用在新北市公立動物之家，包括建立毛寶貝專屬的資料庫，搭配專業攝影拍攝的「個人照」，並在公眾場所張貼認養廣告等。

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▲認養網站增添更多資訊，像是小故事、志工觀察等等，盼能提高流浪動物認養率。



新北動保處表示，這些提案成功開啟認養動物策略的新里程，新北市的8個公立動物之家已在官網全面更新毛寶貝相關資訊，包含品種、毛色、性別、年齡等，再加上個性觀察、健康情況報告、興趣喜好，以及志工照顧心得和個人小故事等，期望讓民眾能迅速獲得認養資訊，進而提高認養意願。

▲八里動物之家的HOLA順利找到幸福。



其中八里動物之家的收容犬隻「HOLA」是一隻黃色米克斯，今年6月初被民眾通報在新莊區五工路附近流浪。工作人員花了好長的時間幫她梳洗及調理，才讓她回復到發亮的毛色。認養人謝先生表示，他是在動保處官網看到「HOLA」的個人檔案，再連結到八里動物之家臉書看到動保員介紹「HOLA」的影片，很快就被牠活潑個性吸引，當下就決定要認養牠。

▲志工與收容所的毛孩感情很深。



新北市動保處表示，新北市多年來致力於宣導認養不棄養及愛護動物觀念，感謝此次參與競賽的青年學子為現行政策注入新的活力及創意，公私協力共為流浪毛寶貝謀幸福。