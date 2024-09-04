「只能等死！」輸液斷貨澎湖貓阿姨淚崩求救　動團跨海幫腎病毛孩

▲離島動物輸液大缺貨，許多有腎臟病的貓無法及時得到治療。（圖／台灣動物緊急救援小組提供。）



記者林韋辰／綜合報導

腎衰竭末期貓咪每日皮下輸液必用的乳酸林格氏液，近月來持續缺貨，離島狀況更是嚴重，直接衝擊腎衰竭末期的貓咪生命。多年來照顧百隻老弱傷殘流浪貓咪的澎湖居民貓阿姨「楊小姐」也淚崩求救，透露貓咪快活不下去。台灣動物緊急救援小組獲悉後，今（4日）從高雄緊急寄送少量的林格氏液至澎湖，完成跨海救援任務。

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▲終於等到貓咪救命液。



皮下點滴庫存見底，貓阿姨「楊小姐」非常緊張焦慮。楊小姐透露，每天要幫6隻腎臟病貓執行皮下輸液，由於林格氏液庫存快要見底，直呼「貓咪只能等死」。台灣動物緊急救援小組表示，國內市占率達七成的輸液大廠因故遭食藥署關廠，直接衝擊人的手術、洗腎等輸液醫療市場，連大醫院也難倖免，連帶也影響動物用輸液的供貨情況。

▲貓阿姨照顧百隻老弱傷殘的流浪貓。



台灣動物緊急救援小組獸醫團隊解釋，針對腎衰竭末期的貓咪，皮下輸液能補充貓咪體內不足的水分，稀釋血液中毒素濃度，進而減輕貓咪腎臟負擔。如果定期接受皮下輸液的療程突然中斷，貓咪的病況可能急轉直下，危及生命。

▲如果皮下輸液的療程突然中斷，貓咪的病況可能急轉直下，危及生命。



台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，離島本來就物資缺乏，這次更是首當其衝。他提到，多年來在澎湖照護上百隻老弱傷殘流浪貓咪的楊阿姨貓屋，每天要幫六隻腎臟病貓執行皮下輸液。救援小組得知後，透過管道取得少量的林格氏液，跨海救援，今天從高雄緊急寄送至澎湖救急。

▲台灣動物緊急救援小組透過管道取得皮下輸液，急寄至離島澎湖。



該組織除了長期捐贈飼料至全台灣200多個貓狗收容園區外，近年來也每月捐贈貓咪的飼料與罐頭，給綠島、澎湖等離島的數百隻流浪毛小孩，維持牠們的基本溫飽。此外，該組織團隊近日也前往澎湖進行流浪貓的絕育與回放任務，希望減少浪貓的數量。