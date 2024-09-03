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星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

▲星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？（圖／網友奇波提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲星期一全家都在賴床。（圖／網友奇波提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

媽媽永遠是第一個！台南網友奇波在臉書分享家庭狀況，表示最近開學，全家人包括爸爸、2個孩子「通通起不來」，全部躺平賴床。其中最搞笑的是，最不累的13歲米克斯狗狗「老皮」也湊熱鬧，一起躺在側邊呼呼大睡。老皮肥嫩又結實的身材也立刻笑翻網友，有人開玩笑問說「這是擋土牆的概念嗎？」

從照片中可見，星期一早上要上班上課，最早起床的媽媽奇波為兩個孩子穿好衣服，讓她們做好上學的準備。沒想到衣服、襪子穿好了，孩子還沉靜在睡眠的美好之中。除了爸爸還在睡之外，兩姊妹直直躺在中間，「老皮」看到大家繼續睡，立刻跳上來一起躺。媽媽無奈笑說，「禮拜一......全家都起不來（傻眼）。」

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▲星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？（圖／網友奇波提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲右邊那隻暑假也很累。

雖然孩子叫不醒，但媽媽還是將眼前這個可愛畫面拍下來。至於老狗狗「老皮」是一隻溫馴善良的毛小孩，只要看到開罵孩子，牠一定默默坐在旁邊陪罰站，也因為這樣讓媽媽無法再繼續罵。飼主奇波將開學的有趣照片分享到臉書社團，網友看完紛紛笑說，「超有愛的一家人」、「這身材...…人類都輸了」、「媽媽最有自制力」、「狗狗睡最外面是當擋土牆的概念嗎？」、「右邊那隻也因為暑假日夜顛倒嗎！？」、「狗肥家旺」。

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關鍵字： 家庭開學賴床米克斯狗可愛

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