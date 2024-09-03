東森寵物攜手希爾思「捐6000公斤飼料」　幫收容所流浪動物加菜！

▲東森寵物與希爾思透過「你買糧，我捐糧」活動，為浪浪加餐送愛心動物。（圖／東森寵物提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

東森寵物近日再次與台灣希爾思攜手，舉辦了第二次「你買糧，我捐糧」公益活動，共同捐贈了6000公斤的處方飼料，為新北市立動物收容所中的浪浪們提供營養支持。東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克（Hardik Jhaveri）作為雙方代表領取了動保處頒發的感謝狀，以表彰東森寵物與希爾思對動物福利做出的傑出貢獻。

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▲6000公斤的乾糧要給流浪動物加菜。



▲東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克參觀貓舍，與可愛浪貓互動。



李頌齡總經理表示「東森寵物一直致力於動物福利事業，希望通過這次活動提升公眾對流浪動物問題的關注，並鼓勵更多人參與動物保護的行動。從去年7月到今年7月，我們已協助超過1000隻流浪動物找到新家，全台的認養據點到明年規劃要突破100個以上。未來，東森寵物將擴大認養規模，透過與政府單位合作設立定點認養小站，並與中途之家合作推出快閃認養點，讓更多浪浪找到幸福的家，讓台灣的動物有更完善的體制。」

▲東森寵物總經理李頌齡餵貓貓吃肉泥。



在飼料的挑選上，希爾思致力於科學實證食材，依據不同年齡、體型大小和特殊需求研發，為動物提供適口性好、富含營養的飼料。希爾思總經理哈迪克表示，本次特別選定的處方飼料幫助浪浪恢復亮麗皮毛，維持皮膚健康，進而協助牠們更容易被領養。

▲希爾思特選處方飼料，幫助浪浪健康管理，更好找到幸福的家。



希爾思公司一直以來積極推動全球愛心捐糧計畫（Shelter Food Love），自2002年啟動以來，已幫助超過1,400萬隻寵物找到新家。希爾思總經理表示，未來將持續推動這類公益活動，並期望通過與東森寵物的合作，擴大影響力，教育和推廣正確的動物照護知識，幫助更多流浪動物改善生活。

▲新北市政府致贈感謝狀。



未來東森寵物將持續與希爾思合作，推出更多有意義的公益活動，為台灣的動物福利事業貢獻更多力量。李頌齡總經理強調，每一次的合作都讓我們深刻感受到，通過共同的努力，我們可以讓這個世界變得更加美好。

東森寵物ESG歷程：

2022年捐贈60萬飼料給市府動物流浪之家

2023年捐贈50萬元飼料給市府流浪動物之家

2024年捐糧共捐1.5萬公斤飼料市府流浪動物之家

2022-2023年碳排放量下降從8429.614 ton-CO2e降至7909.584 ton-CO2e，下降了6.2%

2023年擴大推行認養活動，近一年超過1000隻浪浪成功送養。

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 我們擁有一支超過350位專業美容師組成的寵物美容團隊，美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有全台超過15個據點，以及超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。