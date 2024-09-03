好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

▲台灣獼猴長出白色的毛髮，看似披著時髦披巾。（圖／黃源明老師提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

是山中時尚教主！知名的「漫步在雲端的阿里山」臉書版主黃源明日前在新中橫公路，從阿里山到塔塔加的路段，巧遇一隻超獨特的「灰白毛」台灣獼猴。看著獼猴頂著時髦造型、霸氣穿越馬路，他見獵心喜馬上拍下「珍貴身影」，隨後看著牠消失在草叢中。

版主老師黃源明分享，當時按照平常速度開車，眼睛餘光一閃，驚見草叢中有一隻白色獼猴，趕緊停在路邊拿出相機拍攝。從照片中可見，這隻獼猴只有半邊手臂跟背部，長出一道仙氣滿滿的白毛，乍看下宛如披著「時尚圍巾」。只見可愛的獼猴跨越馬路，與同伴一起坐在路邊吃東西。

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▲獼猴只有半邊有白毛。



「這是我最近一次新中橫公路上發現的灰白體色獼猴，也許牠自知異於常猴，所以格外敏感！」老師黃源明透露，當時很怕驚動獼猴，因此安靜躲在車上等待，不久後，看到灰白猴與其他同伴一起現身，並慢慢地穿越馬路。也在那一瞬間，灰白猴在草堆中消失了。

▲與同伴坐在路邊覓食。



幸運目睹灰白猴的事件，黃源明想提醒大家，新中橫公路路面寬敞，阿里山往南投的路段車輛不多，行駛時必須要注意可能突然竄出的野生動物，以免發生路殺事件。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟推測，這隻中橫獼猴疑似有白化症，長出白毛通常與遺傳基因有關。同時指出，過去2023年在陽明山上也發現過有一隻類似的獼猴，身上一半部分都是白色。雲林林內在2016年也出生過白化症白猴，白化症是一種遺傳疾病，主因是色素細胞發生變異，是一種隱性遺傳，通常有白化症的個體容易視力有不佳的問題，在野外競爭力低。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟提到，獼猴不會因為有白毛的外觀，而在群體中遭受排擠。若同一區域的獼猴重複出現白化症的情況，可能意味著該區獼猴存在遺傳疾病的隱憂。

▲專家呼籲，不應打擾與騷擾野生動物，一起友善台灣原生物種。