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動物園最後1隻！24歲美洲野牛「角娃」平靜離世　生前最怕打針

▲珍重再見！謝謝美洲野牛「角娃」、白犀牛「犀敏」和孟加拉虎「新春」相伴到老（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲美洲野牛角娃以後不用再打針了，看到獸醫時不用再躲起來囉！（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園今（4日）傳出傷心消息，三位資深的動物朋友相繼離世。尤其園區內最後一隻美洲野牛家族「角娃」在9月4日平靜中過世，前幾天則有白犀牛「犀敏」以及孟加拉虎「新春」，因年老多病，經過保育員及獸醫師的精心照護，仍然無法逃過生命的終點。

「角娃」是台北市立動物園最後一隻美洲野牛，於1999年10月在園內出生，已經度過了24個年頭。六年多前，「角娃」開始出現白內障、青光眼等眼部疾病，並且胃腸道消化吸收效率逐漸變差，體重持續減輕。照養團隊為了照顧「角娃」，提供葡萄糖胺等藥物保養四肢關節，並且為了讓「角娃」能夠在熟悉的環境中穩定生活，盡可能保持環境少變動。即使如此，「角娃」在今年9月4日仍然平靜地離開了大家。

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保育員表示，角娃是隻很敏感的動物，動物園獸醫團隊中有位照顧牠特別長時間的獸醫師，在台灣規定偶蹄獸打口蹄疫疫苗的年代，正好都是這位獸醫師在幫角娃打針。每年到了打疫苗的時間，只要牠聽到這位獸醫的車輛聲音靠近，牠就會馬上躲到牆後面讓醫生找不到。其他獸醫過來看牠時，牠則一副沒事的樣子，且可以觀察到所有的正常活動。園方表示，如此聰明的「角娃」在今天離開了，讓長期照顧牠的照養團隊都非常難過。

▲珍重再見！謝謝美洲野牛「角娃」、白犀牛「犀敏」和孟加拉虎「新春」相伴到老（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白犀牛犀敏是動物園非洲區最資深的住民之一，是園內數一數二高齡的白犀牛。

至於44歲的雌性白犀牛「犀敏」，是台北動物園非洲區最資深的住民之一。動物園表示，今年一月開始，犀敏出現進食障礙及營養狀況變差，體重從去年8月的1750公斤持續下降，今年內就少了300公斤。照養團隊調整食譜、定期投予營養劑及消化道粘膜保護藥物，並且與國外大動物及犀牛專家透過線上及實地勘查討論牠的病歷。可惜的是，「犀敏」在前幾天開始出現呼吸囉音、食慾減退、行動緩慢及器官逐漸衰竭情形，最終在9月2日上午因呼吸器官衰竭離世。

▲珍重再見！謝謝美洲野牛「角娃」、白犀牛「犀敏」和孟加拉虎「新春」相伴到老（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲孟加拉虎新春過去經常和遊客隔著玻璃玩耍，彼此都玩得相當高興。

同日，熱帶雨林區的孟加拉虎「新春」也傳來令人難過的消息。保育員觀察到「新春」右側髖骨再度出現褥瘡，食慾下降，體型跟體態自老化以來一直偏瘦。患有慢性腎臟疾病的「新春」，終究走上所有高齡動物必須面對的生命旅程，在保育員的陪伴下，23歲8個月的「新春」與世長辭。

動物園表示，這三位老朋友的離世，讓照顧與陪伴他們一生的保育員及獸醫師們難過不已。牠們將會被大家深深地懷念，並且永遠活在美好的記憶中。

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關鍵字： 動物園資深動物離世台北市傷心消息

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