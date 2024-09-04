大蛇對決！緬甸蟒「張嘴吞噬網紋蟒」飽到喉嚨變胖　2小時嗑大餐

記者林韋辰／綜合報導

大蛇的終極對決！根據最新一期的《爬行動物與兩棲動物》（Reptiles and Amphibians）期刊，孟加拉的科學家在2020年10月於吉大港區的阿基茲野生動物農場（Akiz Wildlife Farm）目睹一幕震驚畫面，一條長約3公尺的緬甸蟒蛇活吞一條比自己還大隻的「網紋蟒」，這驚人的現象讓研究人員驚訝不已。

根據《獨立報》報導，當時野生動物研究人員在阿基茲野生動物農場發現這兩隻蛇，只見緬甸蟒先緊緊纏繞住另一條蛇，並慢慢從尾巴部分開始生吞。其中體型較大的網紋蟒不停反抗掙扎，一度想反纏繞，沒想到對方戰鬥力爆表，最後成為了大餐。

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▲緬甸蟒。（示意圖／達志影像）



《爬蟲類與兩棲類動物》期刊上發表的報告中，這條緬甸蟒蛇花了大約2個小時，才順利將獵物完全吞噬下去。緬甸蟒吃下比自己體型還大的獵物，整個喉嚨變超胖，直接飽到天靈蓋。這種耗時的捕食行為，也讓科學家對蟒蛇的生態習性有了更深入的了解。

這次的觀察結果將有助於科學家進一步了解蟒蛇的生態行為，並可能對保護這種珍貴的生物種群有所幫助。同時科學家也懷疑，兩條蛇會進行廝殺，很有可能是為了爭奪領土，並且清點了阿基茲野生動物農場的雞數量，發現沒有一隻被蛇吃掉。

▲網紋蟒是世界上最長的蟒蛇。（圖／達志影像）



緬甸蟒最長可達約4.8公尺，遍布孟加拉各地。網紋蟒則是世界上最長的蟒蛇，可以長約6.6公尺，分佈在錫爾赫特和吉大港東部地區。印度和緬甸之間的吉大港邊境地區是生物多樣性熱點地區，是許多物種的家園，此區也是兩種蟒蛇的棲息地。牠們會吃蜥蜴、囓齒動物、猴子、小型食肉動物、鹿和野豬等。

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