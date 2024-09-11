幫助近1000隻浪浪找到家！　東森寵物新莊旗艦店9／21辦認養活動

▲東森寵物主推公益認養活動，主打「認養不棄養，讓愛傳出去」。（圖／東森寵物提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

東森寵物長期致力於公益活動積極推廣愛心認養，從去年7月到今年7月，東森寵物已舉辦超過300場認養活動，成功協助近1000隻流浪毛孩找到新家。東森寵物新莊旗艦店9/21（六）14:00-17:00 特別與「牽手一輩子守護毛孩協會」，共同舉辦品種犬認養活動，旨在讓更多浪浪毛孩能夠找到幸福的家園。同時也與寵物質感品牌Pawfy合作，為毛爸毛媽們提供輕鬆快樂的養毛孩生活方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「牽手一輩子守護毛孩協會」將在9／21（六）帶著毛孩們來的東森寵物新莊旗艦店，一起為浪浪找個家。



東森寵物表示，活動現場還有D.I.N.G.O TAIWAN帶來的講座，講解領養毛孩的前置準備須知以及毛孩行為語言的解析，幫助新手飼主們做好充分的準備。此外受邀的「賴桑」也為現場的毛爸媽們帶來簡單的行為訓練課程，豐富多彩的活動內容讓每位參與者都能受益匪淺。期盼藉由這次活動，不僅幫助流浪動物找到家，還能提升大眾對動物保護與領養的重視。

▲由D.I.N.G.O TAIWAN帶來的專業講座，歡迎新手爸媽前往報名。



東森寵物與慈愛動物醫院：專業守護毛孩健康

東森寵物了解認養的第一步往往充滿挑戰，為了讓新手毛爸毛媽們安心，特別與慈愛動物醫院合作，提供專業的醫療環境及眾多專業醫師團隊，成為每位飼主最堅實的後盾。慈愛動物醫院秉持熱愛動物的精神，用心照顧每一位毛孩及其主人，讓專業醫療服務轉化為每位毛主人的幸福保障。

從今年開始，慈愛動物醫院全台推行免費健康檢查，倡導飼主定期為毛孩做健康諮詢，確保早期發現並處理潛在健康問題。慈愛醫師黃彥勳指出，定期健康檢查能延緩疾病的發生，讓毛孩在需要醫療介入時得到更好的照護，這是我們對每位毛小孩健康的承諾。

▲專業的慈愛醫院團隊，已於今年帶來80場以上的寵物免費健康諮詢。



大規模認養活動：送浪浪回家



東森寵物始終秉持「認養不棄養」的精神，積極推動公益認養活動。光是東森廣場店下半年就預計舉辦超過20場認養活動，並提供價值近$2,900元的「娘家禮包」，包括專業醫療團隊的支持，為每位新手飼主提供最全面的協助。我們希望通過這些活動，減少飼養成本壓力，讓更多人能勇敢參與認養。

從去年7月到今年7月，東森寵物已舉辦超過300場大大小小的認養活動，成功協助近1000隻流浪動物找到新家。未來將繼續擴大服務據點，規劃於全台設置100個認養據點，並與政府單位合作設立定點認養小站和快閃認養點，讓更多流浪動物有機會融入家庭，找到愛牠們的家人。

未來願景：完善動物福祉，浪愛不孤單



東森寵物未來將持續擴大認養規模，讓更多浪浪找到溫暖的家。東森寵物表示，不僅希望提升流浪動物的認養率，也期望透過定點認養小站與快閃認養活動，增加毛寶貝的曝光機會，讓更多人關注動物保護的重要性。預計在明年協助超過2500隻流浪動物找到幸福歸宿，為台灣的動物福祉作出更多貢獻。

【活動資訊】

活動名稱：【犬型迷蹤-品種犬愛心公益活動】

活動時間：9/21 14:00-17:00

活動地點：東森寵物新莊旗艦店(新北市新莊區中正路2號)

活動報名網址：https://www.accupass.com/event/2409011841342399887320

【活動亮點】

D.I.N.G.O. TAIWAN專業講座：「領養狗狗的準備與幸福秘訣」、「理解狗狗的肢體語言與表達」

賴桑&Asuka的寵物行為訓練課程

犬首燒：狗狗美食體驗，讓狗狗也可以一起大口吃美食。

暖心手作課程，由太妃熊手創藝術Toffee Bear、植韻Aroma Fortune、Sugar Dots、Doristory呈現

精選品牌參展，包括寵物精品洗護用品HOPET、TIGI PET Teezer、K.Pet毛孩乾杯、macarro馬卡兒、Murcifer恩點、艾森安尼爾Assin Anneil，帶來眾多商品。

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。