ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

幫助近1000隻浪浪找到家！　東森寵物新莊旗艦店9／21辦認養活動

▲「品種犬認養」就在9／21！東森寵物攜手多方力量　助浪浪找到家（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物主推公益認養活動，主打「認養不棄養，讓愛傳出去」。（圖／東森寵物提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

東森寵物長期致力於公益活動積極推廣愛心認養，從去年7月到今年7月，東森寵物已舉辦超過300場認養活動，成功協助近1000隻流浪毛孩找到新家。東森寵物新莊旗艦店9/21（六）14:00-17:00 特別與「牽手一輩子守護毛孩協會」，共同舉辦品種犬認養活動，旨在讓更多浪浪毛孩能夠找到幸福的家園。同時也與寵物質感品牌Pawfy合作，為毛爸毛媽們提供輕鬆快樂的養毛孩生活方式。

▲「品種犬認養」就在9／21！東森寵物攜手多方力量　助浪浪找到家（圖／東森寵物提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「牽手一輩子守護毛孩協會」將在9／21（六）帶著毛孩們來的東森寵物新莊旗艦店，一起為浪浪找個家。

東森寵物表示，活動現場還有D.I.N.G.O TAIWAN帶來的講座，講解領養毛孩的前置準備須知以及毛孩行為語言的解析，幫助新手飼主們做好充分的準備。此外受邀的「賴桑」也為現場的毛爸媽們帶來簡單的行為訓練課程，豐富多彩的活動內容讓每位參與者都能受益匪淺。期盼藉由這次活動，不僅幫助流浪動物找到家，還能提升大眾對動物保護與領養的重視。

▲「品種犬認養」就在9／21！東森寵物攜手多方力量　助浪浪找到家（圖／東森寵物提供。）

▲由D.I.N.G.O TAIWAN帶來的專業講座，歡迎新手爸媽前往報名。

東森寵物與慈愛動物醫院：專業守護毛孩健康

東森寵物了解認養的第一步往往充滿挑戰，為了讓新手毛爸毛媽們安心，特別與慈愛動物醫院合作，提供專業的醫療環境及眾多專業醫師團隊，成為每位飼主最堅實的後盾。慈愛動物醫院秉持熱愛動物的精神，用心照顧每一位毛孩及其主人，讓專業醫療服務轉化為每位毛主人的幸福保障。

從今年開始，慈愛動物醫院全台推行免費健康檢查，倡導飼主定期為毛孩做健康諮詢，確保早期發現並處理潛在健康問題。慈愛醫師黃彥勳指出，定期健康檢查能延緩疾病的發生，讓毛孩在需要醫療介入時得到更好的照護，這是我們對每位毛小孩健康的承諾。

▲「品種犬認養」就在9／21！東森寵物攜手多方力量　助浪浪找到家（圖／東森寵物提供）

▲專業的慈愛醫院團隊，已於今年帶來80場以上的寵物免費健康諮詢。

大規模認養活動：送浪浪回家

東森寵物始終秉持「認養不棄養」的精神，積極推動公益認養活動。光是東森廣場店下半年就預計舉辦超過20場認養活動，並提供價值近$2,900元的「娘家禮包」，包括專業醫療團隊的支持，為每位新手飼主提供最全面的協助。我們希望通過這些活動，減少飼養成本壓力，讓更多人能勇敢參與認養。

從去年7月到今年7月，東森寵物已舉辦超過300場大大小小的認養活動，成功協助近1000隻流浪動物找到新家。未來將繼續擴大服務據點，規劃於全台設置100個認養據點，並與政府單位合作設立定點認養小站和快閃認養點，讓更多流浪動物有機會融入家庭，找到愛牠們的家人。

未來願景：完善動物福祉，浪愛不孤單

東森寵物未來將持續擴大認養規模，讓更多浪浪找到溫暖的家。東森寵物表示，不僅希望提升流浪動物的認養率，也期望透過定點認養小站與快閃認養活動，增加毛寶貝的曝光機會，讓更多人關注動物保護的重要性。預計在明年協助超過2500隻流浪動物找到幸福歸宿，為台灣的動物福祉作出更多貢獻。

 【活動資訊】
活動名稱：【犬型迷蹤-品種犬愛心公益活動】
活動時間：9/21 14:00-17:00
活動地點：東森寵物新莊旗艦店(新北市新莊區中正路2號)
活動報名網址：https://www.accupass.com/event/2409011841342399887320

【活動亮點】
D.I.N.G.O. TAIWAN專業講座：「領養狗狗的準備與幸福秘訣」、「理解狗狗的肢體語言與表達」
賴桑&Asuka的寵物行為訓練課程
犬首燒：狗狗美食體驗，讓狗狗也可以一起大口吃美食。
暖心手作課程，由太妃熊手創藝術Toffee Bear、植韻Aroma Fortune、Sugar Dots、Doristory呈現
精選品牌參展，包括寵物精品洗護用品HOPET、TIGI PET Teezer、K.Pet毛孩乾杯、macarro馬卡兒、Murcifer恩點、艾森安尼爾Assin Anneil，帶來眾多商品。

【關於東森寵物】
東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

►市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

►肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　牠眼神死放棄掙扎：暑假還有幾天？

更多精彩影片：

關鍵字： 東森寵物東森寵物新莊旗艦店品種犬慈愛醫院認養領養不棄養流浪犬

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

毛毛你在哪／10年來不當飼養又遭棄養！狐狸犬快幸福卻在路竹走失

貓貓保母「左右護法」暖陪2歲小孫子！　阿嬤得意笑：睡得比較久

螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長

施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼

長輩海邊巧遇「藍色雨傘節」讚好漂亮　他定睛一看是「超毒海蛇」

馬來貘寶「莉姆路」7日登場！興奮逛街偷吃土　2個月體重胖至40KG

高雄大雷雨！黑狗流浪10幾公里「跑來派出所」求救：叔叔我迷路了

生230隻後代！企鵝「貪心先生」讓種族不滅絕　高齡33歲被安樂死

黃狗路霸躺路中「沉浸抓癢」　網笑這動作眼熟：蟑螂之舞？

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

颱風吹來斑海豹

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

一群水獺打太極拳？　猛盯蝴蝶搖頭晃腦神同步

忘放飯貓奴愧疚

狗狗颱風天硬要出去上廁所

幫助近1000隻浪浪找到家！　東森寵物新莊旗艦店9／21辦認養活動

帶2隻凱克鸚鵡上班「同事都在保護鍵盤」　鳥嘴一顆一顆拔

阿金拉肚子遇魔羯颱風　想出門解放被風雨嚇退「屎在滾」好糾結

家具店床出現「意外試躺員」　店員發現求庇護浪浪超暖舉動爆紅

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

貓咪蟲蟲危機上身！能幹貓今天也憂鬱

說到做到！北海道十勝與十盛宣布合作　兩大新品奶茶快收必喝名單

總獎金50萬！　2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

台南地院辦理「逗陣繞法院」　解析勞資爭議深化廉能交流受肯定

信義快連2車禍！修警用監視器酒駕翻覆　被清楚拍下撞擊瞬間

碩士妻下海賺學費！年收破百買車又買房　綠帽夫見「花名冊」怒訴離

雲林肅槍再打詐！查獲「25長短槍、245子彈」　扣不法所得近3千萬

玖壹壹健志登記結婚「預習當爸」　洋蔥突爆：我應該也差不多

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs　4萬用水戶受影響

不斷更新／金鐘59入圍名單公布中！　林依晨對打許瑋甯入圍迷你女主

賣房跟網上老師玩當沖！他「慘賠232萬」崩潰了：只剩後悔

寵物動物熱門新聞

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

浪貓躲椅子淚眼！她衝去關切傻眼

家具店床上發現浪浪　店員超暖舉動爆紅

帶凱克鸚鵡上班　同事都保護鍵盤

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

10坪養近20隻毛孩！恐怖「有價認養」狗場曝

汪躺路中間抓癢　網：是嘎抓之舞

汪中斷呼吸5次再醒來　想等媽抱抱

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

膽小汪待收容所7年　去新家當娘娘

貓貓保母「左右護法」陪孫子睡覺

聞到濃味洗衣籃！柴吸一下轉頭快吐

侏儒河馬「彈跳豬」迷因表情爆紅

汪拉肚子遇颱風　出門解放被嚇退

讀者迴響

熱門新聞

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

浪貓躲椅子淚眼！她衝去關切傻眼

家具店床上發現浪浪　店員超暖舉動爆紅

帶凱克鸚鵡上班　同事都保護鍵盤

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

10坪養近20隻毛孩！恐怖「有價認養」狗場曝

汪躺路中間抓癢　網：是嘎抓之舞

汪中斷呼吸5次再醒來　想等媽抱抱

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

膽小汪待收容所7年　去新家當娘娘

貓貓保母「左右護法」陪孫子睡覺

聞到濃味洗衣籃！柴吸一下轉頭快吐

侏儒河馬「彈跳豬」迷因表情爆紅

汪拉肚子遇颱風　出門解放被嚇退

17年好友過世汪傷心　窩同款玩偶身邊

熱門寵物影片

更多
黃狗路霸躺路中「沉浸抓癢」　網笑這動作眼熟：蟑螂之舞？

黃狗路霸躺路中「沉浸抓癢」　網笑這動作眼熟：蟑螂之舞？

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

颱風吹來斑海豹

颱風吹來斑海豹

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面