長輩海邊巧遇「藍色雨傘節」讚好漂亮　他定睛一看是「超毒海蛇」

▲當天許多長輩以為遇見「藍色雨傘節」，誇獎很漂亮，但牠其實是「黑唇青斑海蛇」。（圖／賴志明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

生態攝影好手賴志明5日到新北市貢寮區拍蛇，聽到有長輩在讚嘆，「這隻雨傘節是藍色的欸～好漂亮。」；他定睛一看，發現是有毒的海蛇「黑唇青斑」，是全世界毒性最強的蛇種之一。賴志明提醒，民眾在欣賞海蛇的美麗同時，也應該要了解其潛在的危險。

賴志明在拍攝海蛇時，遇到一些年紀較長的民眾對海蛇的繽紛色彩讚嘆不已，他們不小心將海蛇當作「藍色的雨傘節」。賴志明笑說，自己要利用這個機會，向大家好好介紹海蛇的相關知識。「海邊常在走，海蛇也是要知道一下！雖然我也有在海邊看過雨傘節，但還是要多多注意四周，提高警覺。」

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如果遇到海蛇的話怎麼辦？賴志明表示，雖然海蛇的外觀色彩繽紛，容易吸引人的目光，但民眾在海邊遇到海蛇時，應保持距離，不要試圖接觸，因為所有的海蛇都是有毒的，一旦被咬到，後果將非常嚴重。

照片中的「黑唇青斑海蛇」是全世界毒性最強的蛇種之一，又稱為扁尾海蛇，常見於台灣東部沿岸和南部墾丁地區。黑唇青斑海蛇最長可至120公分，身體主要由黑色、青藍色所組成，毒性非常強。不過牠們天生個性十分溫順，不太會主動攻擊人，儘管在自我防衛時也很少咬人，因此不用過度擔心。賴志明也提醒，應該保護美麗的生物，不要抓捕帶回家養。

▲這是雨傘節。（圖／新北市政府提供）

