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馬來貘寶「莉姆路」7日登場！興奮逛街偷吃土　2個月體重胖至40KG

▲遠看像大西瓜！馬來貘寶「莉姆路」萌登場　2個月體重長胖至40KG（圖／台北市立動物園提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「莉姆路」的專屬童裝漸漸轉換顏色，之後會變成媽媽一樣的顏色。（圖／台北市立動物園提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園新晉「貘王」馬來貘寶寶「莉姆路」將於明（9月7日）天見客。只要天氣良好，遊客就有機會在熱帶雨林區穿山甲館的馬來貘戶外活動場，看到馬來貘寶寶「莉姆路」與媽媽「貘莉」的身影。可愛莉姆路一暝大一寸，未滿2個月大的牠從7公斤長胖至40公斤，外觀也開始慢慢換毛。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，馬來貘寶寶「莉姆路」今年7月15日出生，未滿2個月大的牠體重飛速成長，馬上來到40公斤。牠深咖啡底白色條紋及斑點的外觀毛色，遠看就像一顆大西瓜。同時她也提到，馬來貘「莉姆路」已經在換毛，預計在5到6個月後，換上和媽媽貘莉一樣的外貌。

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▲遠看像大西瓜！馬來貘寶「莉姆路」萌登場　2個月體重長胖至40KG（圖／台北市立動物園提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸運的話，可以看到母子倆一起散步。

莉姆路在照養團隊的守護之下，開始到戶外活動場進行幾次短暫的「減敏及預試」。相較於在室內活動場跟媽媽「貘莉」跟緊緊的樣子，莉姆路到戶外活動場顯得非常興奮，常獨自四處嗅聞、探索環境，不理會馬來貘媽媽「貘莉」想要教寶寶的許多事。

▲遠看像大西瓜！馬來貘寶「莉姆路」萌登場　2個月體重長胖至40KG（圖／台北市立動物園提供提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲莉姆路來到新場地超級興奮，到處走走聞聞，還嘗試「吃土」。

保育員也觀察到莉姆路會舔食戶外活動場的沙地，推測可能是沙地含有許多不同的氣味，戶外環境對牠而言非常新鮮。動物園表示，莉姆路就像很多寶寶一樣，會想把東西放到嘴巴裡試試，除了「吃土」之外，還不斷啃食活動場中的各種植栽，好奇心十足的模樣非常可愛。

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關鍵字： 動物園馬來貘寶寶可愛莉姆路

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