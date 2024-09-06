一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼

▲奶貓的頭頂竟然禿了一大塊，右邊眼睛也受傷萎縮。（血有經過變色處理）（圖／新北市動物保護處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處中和動物之家日前收到民眾送來一窩奶貓，其中發現某隻貓貓的「頭頂」異常堅硬。經過獸醫師檢查，驚見貓咪的頭皮大面積壞死，而且右眼萎縮，懷疑可能是接觸到腐蝕性液體所致。所幸小貓很堅強且爭氣，1個多月後奇蹟康復，個性也變得活潑好動。

新北市動保處表示，這群貓咪年齡大約8周大、共有4隻，當時由民眾林先生在中和區圓通路撿到，並送至中和動物之家收容。動保員邱麗芳幫忙尋找奶貓手志工協助居家照顧，不過在這過程中，一直覺得有隻奶貓的頭皮異常，不放心之下帶給醫生檢查。

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▲沒有剃毛的時候，看不出來受傷這麼嚴重。



醫師黃繼霆幫小貓看診，確認奶貓頭皮壞死及右眼萎縮，將牠單獨留下醫療照護，並進行清創移除壞死皮膚，也確認大面積的頭部及左側臉頰皮膚壞死，推測可能碰到腐蝕性液體。工作人員幫小貓每日清理傷口並換包紮，歷經1個半月後才慢慢癒合，奶貓也逐漸變得活潑好動

▲小奶貓逐漸康復。



民眾寧小姐在6月中陪朋友至中和動物之家認養貓隻時，意外遇見這隻受傷的奶貓。寧小姐看到貓貓頭部包紮，不捨牠小小年紀就受到如此嚴重的傷，當下表示有意願認養。動保處說，等傷口痊癒後，寧小姐依約在7月底前來認養，也看到小貓強韌的生命力表示很驚訝，「沒想到傷口癒合的這麼快」。

▲寧小姐看到小貓頭頂包紮很心疼，決定要給牠一個溫暖的家。



新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，動保處各動物之家獸醫師致力為傷病動物進行細心治療和照顧，使許多生病、受傷犬貓們都能獲得完善醫療照顧和最佳的動物福利。動保處也呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

▲奶貓非常努力，用超快的速度復原。



▲小奶貓到新家的狀況。