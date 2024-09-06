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一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼

▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。） 

▲奶貓的頭頂竟然禿了一大塊，右邊眼睛也受傷萎縮。（血有經過變色處理）（圖／新北市動物保護處提供。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處中和動物之家日前收到民眾送來一窩奶貓，其中發現某隻貓貓的「頭頂」異常堅硬。經過獸醫師檢查，驚見貓咪的頭皮大面積壞死，而且右眼萎縮，懷疑可能是接觸到腐蝕性液體所致。所幸小貓很堅強且爭氣，1個多月後奇蹟康復，個性也變得活潑好動。

新北市動保處表示，這群貓咪年齡大約8周大、共有4隻，當時由民眾林先生在中和區圓通路撿到，並送至中和動物之家收容。動保員邱麗芳幫忙尋找奶貓手志工協助居家照顧，不過在這過程中，一直覺得有隻奶貓的頭皮異常，不放心之下帶給醫生檢查。

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▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。）

▲沒有剃毛的時候，看不出來受傷這麼嚴重。

醫師黃繼霆幫小貓看診，確認奶貓頭皮壞死及右眼萎縮，將牠單獨留下醫療照護，並進行清創移除壞死皮膚，也確認大面積的頭部及左側臉頰皮膚壞死，推測可能碰到腐蝕性液體。工作人員幫小貓每日清理傷口並換包紮，歷經1個半月後才慢慢癒合，奶貓也逐漸變得活潑好動

▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小奶貓逐漸康復。

民眾寧小姐在6月中陪朋友至中和動物之家認養貓隻時，意外遇見這隻受傷的奶貓。寧小姐看到貓貓頭部包紮，不捨牠小小年紀就受到如此嚴重的傷，當下表示有意願認養。動保處說，等傷口痊癒後，寧小姐依約在7月底前來認養，也看到小貓強韌的生命力表示很驚訝，「沒想到傷口癒合的這麼快」。

▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。）

▲寧小姐看到小貓頭頂包紮很心疼，決定要給牠一個溫暖的家。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，動保處各動物之家獸醫師致力為傷病動物進行細心治療和照顧，使許多生病、受傷犬貓們都能獲得完善醫療照顧和最佳的動物福利。動保處也呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。）

▲奶貓非常努力，用超快的速度復原。

▲一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小奶貓到新家的狀況。

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關鍵字： 一窩奶貓小貓傷病動物康復認養新北市動保處腐蝕性液體皮膚壞死頭皮

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