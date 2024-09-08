螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

▲螃蟹在家消失3年，再見面已成為斷腳乾屍。（圖／翻攝自小紅書／帳號Jules）



記者林韋辰／綜合報導

可憐的小螃蟹！中國大陸一名飼主近日在《小紅書》分享一則令人驚訝又難過的故事，原來他飼養的寵物「紫地蟹」在3年前突然從家中消失，一直找不到跑去哪。直到最近他的電腦壞掉，清理主機時驚見「近在眼前」，牠就藏身在主機下方。很可惜的是，螃蟹早已烘乾成「斷腳屍」，目前變成標本以此紀念。

「好消息！消失三年的螃蟹找到了！」飼主本來很高興找到螃蟹，但下一秒心情變憂鬱，他拍下當時狀況，表示不理解寵物是如何進入電腦主機的。經過一番調查，他了解主機底部有一個洞口，螃蟹可能是從這裡鑽進去的。由於洞口狹小，推測螃蟹能進入，卻無法爬出來。

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▲心愛的寵物螃蟹誤闖主機，3年後才被發現。



飼主進一步描述，主機的溫度相當高，螃蟹早已被烘乾。他也無奈地說，由於沒有查覺到任何臭味，因此一直沒有發現牠，「大家別再問我臭不臭了，真的臭的話，不可能我三年都沒有發現，電腦壞了我才發現！（哭）。」

▲螃蟹生前為了要逃出來，把腳都弄斷了。



飼主表示，目前將螃蟹製作成標本表達哀悼之情，也期盼天堂沒有主機、螃蟹RIP。最後飼主也發現孩子在努力逃出主機時，甚至連腳都弄斷了。網友看完這則PO文，紛紛在底下留言，「牠死之前，內心一定很絕望」、「給人家直接烘乾了QQ」、「風乾後會留下彩虹淚光」、「之前我家大閘蟹也不知道跑去哪，一年多搬家後才看到，也變成乾屍」。