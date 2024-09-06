施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

▲飼主畫的3步驟，讓人看了滿頭問號。（圖／網友陳彥合提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

飼主陳先生飼養一隻3歲橘貓「小奶油」，由於準備交屋的公寓建案開始施工，擔心獨自在家的貓貓會被誤開門，進而跑出去，於是他與另一半特別在家裡門口，畫上一個「可愛版子」。由於怕移工可能看不懂中文，因此特別畫3個示意圖，提醒工人注意貓貓。沒想到這張牌子一出來，瞬間笑翻超多網友，大家笑說「移工看完可能更疑惑」。

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▲擔心移工可能看不懂中文，於是畫圖來表達。



從照片中可見，爸爸媽媽特別在紙板上寫字，清楚寫下「內有貓貓，施作前請先電聯」，接著附上電話號碼，還貼心畫上3個圖案。從中可見，一隻貓貓被關在房屋，接著箭頭指向一支電話，再來是籠子關著貓貓。飼主最後用英文寫下「謝謝」。

▲可愛的小奶油。



飼主表示，因為還沒交屋，因此他們沒有鑰匙權，無法隨時確保貓咪的安全。由於擔心其他工班或住戶可能會開門，導致貓咪受驚而逃逸。因此決定在門上留下這則訊息，希望能避免此種情況的發生。

▲貓貓幫忙顧家。



飼主將有趣的照片分享到臉書社團，網友看完紛紛笑說，「有貓→餵牠花生→牠就會進籠」、「電話好好笑」、「完了，我看成「請先電朕」」、「電話畫得很像衛生棉欸」、「中間那個是花生嗎？」、「我還以為那個是護墊～貓咪真的很膽小，真可愛」、「畫得很好耶哈哈哈」。

▲小奶油是主人救援回來的貓貓。