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毛毛你在哪／10年來不當飼養又遭棄養！狐狸犬快幸福卻在路竹走失

▲狗狗走失（圖／網友Joyce Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狐狸犬「妹妹」好不容易要幸福，現在卻突然走失了。（圖／網友Joyce Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）
文／Joyce Chen

【走失時間】2024/08/30下午約4點半
【走失地點】高雄市路竹區中山路587號前，往湖內星巴克的方向跑走並穿越馬路。
【寵物小檔案】
名字：妹妹
性別：女
年紀：10歲
品種：狐狸犬

▲狗狗走失（圖／網友Joyce Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

【明顯特徵】立耳、淚溝明顯、中型犬、全身毛剃光只留頭，走失時身上沒有項圈牽繩沒有任何配件，未結紮、無晶片、親人

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【想對牠說的話】妹妹是一個10年來一直被不當飼養，並一直被拋棄更換飼主的孩子，在最後一手即將要把妹妹帶去路邊棄養的時候，我們一群朋友一起救援送養。沒想到才剛到新家一個禮拜，就因領養人在戶外空間更換項圈時，不小心讓妹妹跑走了......。妹妹走失以來，我們用了各種方式找了好多朋友幫忙協尋都沒看到妹妹的影子，不知道妹妹有沒有吃飽喝足、有沒有地方休息？

請幫我們一起注意身邊有沒有長得像妹妹的白色孩子出現，如果是您收留了妹妹，也很喜歡妹妹、想留在身邊也沒關係，請至少讓我們知道妹妹是平安的好嗎？

【連絡方式】趙小姐0921-633721 張小姐0986-522212

▲狗狗走失（圖／網友Joyce Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗走失（圖／網友Joyce Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 狗走失狐狸犬高雄路竹協尋寵物妹妹棄養不當飼養

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