北橫遇「山神使者」現身戶外露臺　珍稀模樣樂翻：看牠優美離去～

▲晨跑巧遇「山神的使者」高砂蛇，優美地經過眼前。（圖／網友鄭先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

一名網友鄭先生日前到北橫山區晨跑，回程時，幸運遇到「山神的使者」，原來牠是超罕見的超級保育類「台灣高砂蛇」。鄭先生一秒認出高砂蛇絕美的身影，並堅持著不打擾、不接觸，靜靜看著牠「優美離去」，他興奮拍下這難得的巧遇，也直呼自己實在太幸運。

鄭先生透露，當時正在晨跑回程途中，突然偶遇一條正在路過的高砂蛇，這條長約140公分的蛇，悠然經過戶外的露臺。鄭先生說，「那邊的高砂確實有時候會闖入山莊裡面，前後都是樹林！拍攝時，高砂蛇只回眸警戒一下，接著遁入山林中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這條蛇是台灣特有種高砂蛇，平常可是非常難遇到。鄭先生表示，自己當下見到非常興奮，因為這是一種非常罕見的蛇種。他也特別強調，秉持著「不打擾、不碰觸」的原則，安靜地看著這條蛇優雅地離去。

台灣高砂蛇是一種非常珍稀的蛇種，最長可達140公分，被列為第三級保育類動物，也傳說是「山神的使者」。高砂蛇有一連串排列整齊的菱形黑斑，花紋鮮明且容易辨認。牠的個性溫和害羞、無毒，主要在白天活動為主，並以小型哺乳動物為食，棲息於山區森林的底層。