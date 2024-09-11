騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

▲8弟：阿伯～有事嗎？（圖／飼主瘋琦琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

南投一名飼主瘋琦琦日前騎著機車，載著歐告「8弟」去菜市場買菜。結果在路途中，遇到一位熱心的路人阿伯，急迫地對自己揮手示警。飼主停車一看，阿伯跑來說，「妳的機車邊柱沒有收起來，騎車很危險！」；這時她低頭一看快笑瘋，因為這是8弟的黑色尾巴啦。

從照片中可見，腳踏板冒出一條黑色長長的東西，這個美麗的誤會讓阿伯以為女騎士側柱沒踢。飼主笑說，「8弟都會乖乖坐好，那天一大早騎車到市場，遠遠就有阿伯一直跟我揮手，然後很緊張，我就想說是什麼事嗎？靠近一點，阿伯才跟我說側柱沒有收起來！我心裡想說～是喔！謝謝阿伯提醒哈哈哈。」

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▲8弟的尾巴被誤會成機車側柱。



飼主當時蠻困惑，但往下一看笑出來，「我低頭一看，啊～那條邊柱是我家8弟的尾巴啦，哈哈！」；同時她也分享到，愛犬過去曾有一段悲慘的狗生，是從死神中救回來的孩子。8弟的母親是一隻懷孕的流浪狗，懷孕期間在飼主家門口的馬路上遭車撞，當場死亡，肚子裡的小狗也因此露出來，這場車禍造成7到8隻小狗死亡。

▲8弟撿到的時候像小老鼠一樣大。



飼主幫忙收拾狗媽媽的遺體時，疑似有聽到小狗狗發出嚶嚶的聲音。幾小時後，寵物禮儀公司的人來收走狗媽媽的遺體，卻又在袋子裡聽到奇怪聲。這時大家再次剪開袋子，一隻隻撈起來看，驚見8弟還活著。飼主說，「牠就像個小老鼠一樣小呢！」

▲8弟超可愛又顧家。



飼主表示，當時用針筒餵奶，並小心幫牠保溫，「因為還不到出生，真的特別小，後來慢慢被我們奶大的。」；幸福的8弟存活下來，現在過得非常幸福，而且會幫忙顧家、個性超乖巧。牠最喜歡的食物是雞胸肉加白飯，如果做壞事的時候，看到主人拿蒼蠅拍就會一秒變乖。

▲8弟喜歡洗澡，但不喜歡蒼蠅拍。



▲跟小動物相處很好。