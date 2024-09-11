遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！

▲事發後，飼主有改善牽繩，也乖乖幫比特犬戴上嘴套。（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市三重區一名飼主帶比特犬出門散步，結果未幫牠配戴嘴套，狗狗突然發狂咬死流浪貓，引起社區居民的恐慌。根據動保法，飼主因未妥善管理攻擊性犬隻及過失致動物死亡，遭裁罰新台幣4萬5,000元罰鍰。新北動保處提醒，具有攻擊性犬隻出入公共場所，應由成年人陪伴，並採取適當的防護措施。

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▲比特犬與浪貓突然發生衝突，不幸釀成憾事。



依據附近民眾表示，該比特犬的飼主時常沒幫愛犬綁好嘴套，未完善防護措施，近日突然攻擊附近浪貓，造成貓咪不幸死亡的憾事。動保處隨即約談犬隻飼主釐清案情，該比特犬飼主說，雖然平時有為犬隻繫繩和戴嘴套，但在進入公寓一樓時解除防護措施，導致犬隻與附近的貓隻接觸並突然攻擊。當下情急之下支開雙方，也努力制止家犬希望救出貓隻，無奈狗狗力氣過大，無法從嘴下救出，自己也因此被咬傷。

▲大家幫忙拉開的過程，自己也被咬傷。



後續動保處突擊稽查，犬隻嘴套已放門口，現在比特犬外出時嘴套不敢不戴，且外出也一定會戴好。動保處表示，比特犬是一種忠心且力量強壯的犬種，但若未善加控管，其攻擊性和威脅性可能會對周圍環境帶來嚴重影響。

農業部自104年9月23日公告，比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬皆列入攻擊性犬隻。根據動物保護法第20條第2項規定具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取以下適當防護措施，以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。或以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載，違者依同法第29條第1項第5款規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲戴具有攻擊性的狗狗外出，一定要有適當的防護措施。（圖非當事狗／新北動保處提供）



新北市動保處呼籲，攻擊性犬隻管養要特別注意，飼主應在公共場所為犬隻佩戴牽繩和嘴套，以防止愛犬對他人或動物造成傷害。此外，自111年3月1日起，除特定寵物繁殖業者和有飼養經驗並登記在案的飼主外，一般人禁止飼養比特犬。妥善管理和控制犬隻是飼主的責任和義務，不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。