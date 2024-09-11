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遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！

遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲事發後，飼主有改善牽繩，也乖乖幫比特犬戴上嘴套。（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市三重區一名飼主帶比特犬出門散步，結果未幫牠配戴嘴套，狗狗突然發狂咬死流浪貓，引起社區居民的恐慌。根據動保法，飼主因未妥善管理攻擊性犬隻及過失致動物死亡，遭裁罰新台幣4萬5,000元罰鍰。新北動保處提醒，具有攻擊性犬隻出入公共場所，應由成年人陪伴，並採取適當的防護措施。

遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲比特犬與浪貓突然發生衝突，不幸釀成憾事。

依據附近民眾表示，該比特犬的飼主時常沒幫愛犬綁好嘴套，未完善防護措施，近日突然攻擊附近浪貓，造成貓咪不幸死亡的憾事。動保處隨即約談犬隻飼主釐清案情，該比特犬飼主說，雖然平時有為犬隻繫繩和戴嘴套，但在進入公寓一樓時解除防護措施，導致犬隻與附近的貓隻接觸並突然攻擊。當下情急之下支開雙方，也努力制止家犬希望救出貓隻，無奈狗狗力氣過大，無法從嘴下救出，自己也因此被咬傷。

遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大家幫忙拉開的過程，自己也被咬傷。

後續動保處突擊稽查，犬隻嘴套已放門口，現在比特犬外出時嘴套不敢不戴，且外出也一定會戴好。動保處表示，比特犬是一種忠心且力量強壯的犬種，但若未善加控管，其攻擊性和威脅性可能會對周圍環境帶來嚴重影響。

農業部自104年9月23日公告，比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬皆列入攻擊性犬隻。根據動物保護法第20條第2項規定具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取以下適當防護措施，以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。或以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載，違者依同法第29條第1項第5款規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

遛比特犬未戴嘴套！發狂咬死「路邊浪貓」　新北動保處開罰飼主！（圖／新北動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲戴具有攻擊性的狗狗外出，一定要有適當的防護措施。（圖非當事狗／新北動保處提供）

新北市動保處呼籲，攻擊性犬隻管養要特別注意，飼主應在公共場所為犬隻佩戴牽繩和嘴套，以防止愛犬對他人或動物造成傷害。此外，自111年3月1日起，除特定寵物繁殖業者和有飼養經驗並登記在案的飼主外，一般人禁止飼養比特犬。妥善管理和控制犬隻是飼主的責任和義務，不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。

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關鍵字： 攻擊性犬隻比特犬流浪貓新北市動保處防護措施牽繩嘴套狗咬貓開罰飼主責任

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