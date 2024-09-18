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跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差

跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差（圖／新北市動保處提供） 

▲小貓咪因為過敏，臉頰嘴巴腫一圈。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處日前在新店區僑信路上，救援到一隻臉腫腫的橘白小貓。可憐的貓貓臉頰腫成豬頭外，身體還非常虛弱、食慾不佳。獸醫檢查後，推測小貓可能在環境中碰到會過敏的因子，事後給予藥物治療，小貓順利恢復健康，也幸運在新店區小城里愛心認養小棧找到新家。

動保處獸醫師李建沛表示，狗貓常因環境中的花草、塵螨、跳蚤等引發過敏反應，症狀輕的會有皮膚紅腫、發癢、毛髮脫落、眼睛發紅、流鼻水、打噴嚏、咳嗽等，若引發嚴重的心因性或神經性的過敏性休克則有致命的危險，所以飼主及照護者都需小心謹慎的面對。幸運的是，這隻橘白小貓在投予抗組織胺藥物後，已經恢復了健康。

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跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差（圖／新北市動保處提供）

▲小貓咪康復了。

小城里愛心小棧動物照護志工陳臻穎表示，橘白小貓剛來小棧時活潑好動、超級愛玩，應該是有一天跑到庭院的草叢遊玩後，就發現鼻子嘴巴腫起來，而且精神食慾變差，趕緊請動保處救援，經過治療後才恢復健康。認養人蔣小姐表示，因家中有隻橘白貓，所以想再養隻橘白貓陪伴家中的貓，直到在臉書上看到「小二子」，就立馬將小二子認養回家。

跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差（圖／新北市動保處提供）

▲小貓咪也順利平安長大。

跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差（圖／新北市動保處提供）

▲小貓咪幸運有新主人來認養。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，值得我們盡全力來拯救保護。動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助，另外，動保處也鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利。

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▲狗狗因為過敏，眼睛周圍變很腫。

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關鍵字： 新北市動保處小貓過敏認養臉腫

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